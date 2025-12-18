Napoli-Milan di Supercoppa, la guida: la mossa di Conte, dove vederla in streaming e la “trappola” dei rigori

La Guida alla Semifinale. Tutto pronto per Napoli-Milan (ore 20:00). 1) Formazione: Conte rivoluziona la difesa spostando Di Lorenzo “braccetto” e rilancia Lobotka dal 1′. Lukaku va in panchina. 2) TV: La gara è trasmessa in chiaro su Italia 1. 3) Regolamento: Aboliti i tempi supplementari. Se finisce in parità al 90′, si va subito ai calci di rigore.
Napoli-Milan Supercoppa, probabili Formazioni: la mossa Di Lorenzo
L’analisi delle scelte di Conte svela una mossa tattica interessante. Con Anguissa e Gilmour out, il tecnico ridisegna la catena di destra nel suo 3-4-2-1. Il capitano Di Lorenzo scala nel terzetto difensivo (“braccetto”) per dare più qualità in uscita, lasciando la corsia a Politano che agirà da esterno a tutta fascia.
A centrocampo la notizia più importante è il ritorno di Stanislav Lobotka: lo slovacco riprende le chiavi del gioco. Sulla trequarti, a supporto di Hojlund, Elmas sembra aver vinto il ballottaggio con Lang per garantire più equilibrio.
🔵 NAPOLI (3-4-2-1)
- Portiere: Milinkovic-Savic
- Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno
- Centrocampo: Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola
- Attacco: Neres, Elmas (Hojlund)
- A disp: Lukaku, Lang, Olivera.
🔴⚫ MILAN (3-5-2)
- Portiere: Maignan
- Difesa: Tomori, De Winter, Pavlovic
- Centrocampo: Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi
- Attacco: Nkunku, Pulisic
- (All. Allegri).
Dove vederla: TV e Streaming Gratis
Nessun abbonamento necessario. La Supercoppa Italiana è un’esclusiva Mediaset che garantisce la visione gratuita a tutti i tifosi.
- 📺 In TV: Diretta su Italia 1 (Canale 6 DTT, Canale 106 Sky) dalle ore 20:00.
- 📲 In Streaming: Visibile su Mediaset Infinity (sito o app) e su sportmediaset.it.
Il Regolamento: niente Supplementari
Attenzione al finale di gara. Il regolamento della Final Four 2025 prevede una novità sostanziale per le semifinali (come confermato dal documento ufficiale): i tempi supplementari sono stati aboliti.
Questo significa che se Napoli e Milan dovessero finire in parità al 90° minuto (recupero incluso), l’arbitro fischierà la fine e si andrà immediatamente ai calci di rigore. Un dettaglio che condizionerà i cambi di Conte: far entrare un rigorista come Lukaku (in panchina) al minuto 88 potrebbe essere la mossa decisiva per la lotteria dal dischetto.
📌 Domande Frequenti
Spinazzola gioca titolare?
Sì, l’esterno ha smaltito il problema fisico ed è favorito su Olivera (affaticato al polpaccio) per presidiare la fascia sinistra.
Cosa succede se il Napoli vince?
Accederà alla finale di Supercoppa in programma lunedì 22 dicembre, dove sfiderà la vincente dell’altra semifinale (Inter-Bologna).