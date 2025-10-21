Napoli oggi

Psv-Napoli 6-2, serata da dimenticare per Conte. Azzurri sfaldati. Cosa succede?

Notte da incubo in Champions. Gli azzurri crollano sotto i colpi del PSV: difesa inesistente, espulsione folle di Lucca e una fragilità mai vista prima.

Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 21, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 21, 2025
PSV Napoli 6-2

PSV-Napoli 6-2, è una disfatta: difesa fragile, espulsione folle. Cosa succede? Una serata da incubo. Una lezione di calcio subita. Un’umiliazione che fa male e che apre la prima, vera crisi del Napoli di Antonio Conte. In una notte olandese da dimenticare, gli azzurri crollano rovinosamente contro il PSV, incassando un 6-2 che va ben oltre la semplice sconfitta. È il sintomo di una squadra apparsa fragile, disunita e a tratti irriconoscibile, che ora si interroga su cosa non funzioni.

PSV-Napoli 6-2: crollo totale, una disfatta che apre la crisi azzurra
PSV-Napoli 6-2: crollo totale deglia zzurri

Illude McTominay, poi il Crollo

E dire che l’approccio non era stato malvagio. Dopo un paio di buone occasioni, il Napoli era passato persino in vantaggio alla mezz’ora, con il solito Scott McTominay, bravissimo a insaccare di testa su un cross perfetto di Spinazzola. Una gioia effimera, durata una manciata di minuti. Il tempo per il PSV di pareggiare con uno sfortunato autogol di Buongiorno e poi di completare il sorpasso con Salibari, sfruttando una difesa azzurra troppo alta e vulnerabile alle ripartenze.

Ripresa da Incubo: la Follia di Lucca e la Difesa che si Sfalda

Se il primo tempo si era chiuso in svantaggio, la ripresa è stata una lenta agonia. I cambi di Conte non hanno prodotto effetti, anzi. Il Napoli è letteralmente sparito dal campo, in balia della velocità e della qualità degli olandesi. Il tris di Man ha certificato una serata difensiva disastrosa, ma il colpo del ko è arrivato dalla follia di Lorenzo Lucca. Già ammonito, l’attaccante si è fatto espellere per proteste troppo veementi, lasciando i suoi in dieci e spalancando la porta al dilagare del PSV.

Da lì in poi, è stato un tiro al bersaglio. Ancora Man, poi Pepi e Driouech hanno fissato un passivo tennistico e umiliante, a nulla è valso il secondo, inutile, gol di McTominay. L’unica nota lieta in una sinfonia di errori.

Una Disfatta che Apre Mille Domande

Il risultato fa rumore, ma a preoccupare è la prestazione. Una squadra apparsa senza anima, fragile difensivamente e nervosa in attacco. Una disfatta totale, che cancella le poche certezze costruite finora e apre una crepa profonda nel progetto di Conte. La domanda che ora tutti i tifosi del Napoli si fanno è una sola, angosciante: cosa succede a questa squadra?

Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

