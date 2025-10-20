Napoli oggi

PSV-Napoli arrivano due buone notizie per Conte. Resta solo un nodo da sciogliere

Vigilia di Champions in Olanda. Non solo emergenza in attacco, per il tecnico due recuperi fondamentali:

PSV-Napoli, Conte ritrova Buongiorno e Politano

In un momento complicato, tra infortuni e un attacco in cerca di certezze, per Antonio Conte arrivano finalmente due splendide notizie. Dalla trasferta olandese di Champions League contro il PSV, il Napoli riparte con due certezze in più: il pieno recupero e il ritorno in campo dal primo minuto di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Un doppio rientro che restituisce solidità e qualità alla squadra nella notte più importante.

Due Rientri che Cambiano il Volto della Squadra

Dopo gli spezzoni di partita giocati contro il Torino, sia il difensore che l’esterno sono ora pronti a riprendersi una maglia da titolare. Si tratta di due pedine fondamentali per l’equilibrio tattico di Conte. Il ritorno di Buongiorno garantisce leadership e solidità a una difesa che ne aveva disperatamente bisogno. Quello di Politano restituisce sulla fascia destra la spinta, il dribbling e, soprattutto, quel lavoro di sacrificio in fase di ripiegamento che era mancato.

Alessandro Buongiorno e Matteo Politano

Ma l’Allarme in Attacco non Rientra

Se da un lato Conte sorride, dall’altro l’emergenza continua. La buona notizia del loro recupero, infatti, non cancella il problema principale del Napoli in questo momento: l’assenza di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare e non sarà della partita. Per guidare l’attacco, quindi, Conte dovrà affidarsi ancora una volta a Lorenzo Lucca, chiamato a una prova d’orgoglio e a dare una risposta importante dopo la prestazione deludente di Torino.

Reagire Subito: l’Imperativo di Conte

La squadra è chiamata a una reazione immediata dopo il passo falso in campionato. I rientri di Buongiorno e Politano sono il primo passo, l’iniezione di fiducia ed esperienza che serviva. Ora la parola passa al campo, dove tutto il Napoli, a partire dal suo centravanti ritrovato, dovrà dimostrare di aver superato le difficoltà e di essere pronto a riprendere la sua corsa, in Italia e in Europa.

