PSV-Napoli, chi gioca in Champions. Le ultime su Hojlund e McTominay

Dubbi e speranze per Conte in vista della delicata trasferta. I due leader difficilmente partiranno titolari

PSV-Napoli: chi gioca? Le ultime su Hojlund-McTominay

Il tempo dei rimpianti per la sconfitta di Torino è finito. Per il Napoli è già vigilia di Champions League, una vigilia carica di dubbi e speranze. La domanda sulla bocca di tutti i tifosi è una sola: chi gioca contro il PSV? Le attenzioni sono tutte concentrate sull’infermeria e sulle condizioni di Rasmus Hojlund e Scott McTominay.

Le Ultime su Hojlund e McTominay: Recupero Difficile

Le notizie che arrivano da Castel Volturno non sono incoraggianti. Entrambi i leader della squadra, fermati da problemi fisici accusati in nazionale, sono in fortissimo dubbio. La linea di Antonio Conte è chiara: nessun rischio inutile. Per questo, una loro presenza dal primo minuto a Eindhoven è al momento molto improbabile. L’ipotesi più realistica è una convocazione per la panchina, per essere utilizzati solo in caso di estrema necessità.

 

Hojlund e McTominay

Conte in Emergenza: Ecco le Soluzioni

Senza il suo bomber e il suo incursore, e con le assenze già certe di Lukaku, Lobotka e Rrahmani, il tecnico è costretto a disegnare un Napoli d’emergenza. Le scelte sembrano quasi obbligate, ma rappresentano anche una grande occasione per chi ha giocato meno.

Attacco a Lucca, Chance per Lang

Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Lorenzo Lucca, chiamato a dare fisicità e profondità contro la difesa olandese. Alle sue spalle, sulla linea a quattro, ci sarà la grande occasione dal primo minuto per Noa Lang. L’olandese agirà come esterno offensivo per completare un reparto che vedrà De Bruyne come faro, Anguissa come equilibratore e Politano sulla corsia destra.

NAPOLI (4-1-4-1 probabile): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca. All. Conte.

In una notte fondamentale per il cammino europeo, il Napoli dovrà dimostrare la forza della sua rosa, affidandosi a nuove certezze per superare l’emergenza e tornare dall’Olanda con un risultato positivo.

