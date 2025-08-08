Raspadori all’Atletico, ci siamo: accordo totale con il Napoli. E ora sprint per Gutierrez e Juanlu

È fatta. Giacomo Raspadori dice addio al Napoli e vola in Spagna. L'attaccante classe 2000, protagonista dello scudetto azzurro ma ai margini del progetto di Antonio Conte, è pronto per una nuova avventura all'Atletico Madrid. Una cessione che porta nelle casse del club partenopeo 26 milioni di euro e che chiude definitivamente un capitolo della carriera del talento emiliano.

L'operazione, svelata in anteprima da Napolissimo il 29 luglio, ha trovato il suo epilogo nelle ultime ore. Diego Simeone ha puntato forte sul giocatore, vedendo in lui le caratteristiche ideali per il suo calcio. E il Napoli, dopo aver valutato attentamente la proposta, ha dato il via libera definitivo.

Raspadori all’Atletico Madrid: accordo totale

L’Atletico Madrid è pronto ad accogliere Giacomo Raspadori. Dopo settimane di contatti, il club spagnolo e il Napoli hanno raggiunto un’intesa per la cessione dell’attaccante.

L’offerta dei Colchoneros — 26 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus — ha convinto la società di Aurelio De Laurentiis, che ha dato il via libera. Raspadori aveva già trovato un accordo personale con l’Atletico, facilitando la chiusura dell’operazione.

Le conferme di Gianluca Di Marzio

Il giornalista di SKY Sport Gianluca Di Marzio ha confermato la notizia sul suo sito:

“Ci siamo. Intesa totale raggiunta tra Napoli e Atletico Madrid per la cessione di Raspadori”.

Secondo Matteo Moretto, nelle casse del Napoli entreranno 22 milioni netti, con il resto legato a bonus facilmente raggiungibili.

I numeri di Raspadori al Napoli

Nell’ultima stagione, l’ex Sassuolo ha collezionato 29 presenze tra Serie A e Coppa Italia, firmando 6 gol. Pur non essendo un titolare fisso nel 4-3-3 di Conte, ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto del club.

Napoli: mercato in movimento

Gutierrez a un passo

In entrata, il Napoli sta completando l’acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona. Il terzino sinistro spagnolo è considerato un rinforzo chiave per il nuovo assetto tattico.

Assalto finale a Juanlu Sanchez

Proseguono anche i contatti per Juanlu Sanchez del Siviglia. Una volta definito il suo arrivo, scatterà il via libera alla cessione di Alessandro Zanoli al Bologna, club avanti rispetto all’Udinese.

Gli ultimi tasselli

Con Raspadori in uscita e Gutierrez-Juanlu in arrivo, al Napoli resterebbe un solo grande obiettivo: un centrocampista di qualità (o, in alternativa, un attaccante mancino) per completare la rosa e affrontare al meglio la nuova stagione da campione d’Italia.