RefCam in Serie A, l'esordio in Juventus-Inter: le immagini saranno usate dal Var

Svolta storica per la Serie A. Il derby d'Italia tra Juventus e Inter terrà a battesimo la RefCam, la telecamera che non solo cambierà la visione dei tifosi, ma anche il lavoro del Var.

RefCam in Serie A: debutto in Juventus–Inter

Serie A, debutta la RefCam debutta in Serie A: non servirà solo al VAr. Un nuovo modo di vedere il calcio sta per arrivare. Dalla prossima giornata, la Serie A vivrà una svolta storica: per la prima volta, potremo vedere la partita direttamente con gli occhi dell'arbitro. Il derby d'Italia tra Juventus e Inter del 13 settembre terrà a battesimo la RefCam, la telecamera indossata dal direttore di gara. Ma la vera rivoluzione non sarà solo per i tifosi sul divano.

Questa tecnologia, infatti, non è pensata solo per offrire replay spettacolari, ma diventerà un nuovo, potente strumento a disposizione della sala VAR.

La RefCam

Il debutto in Juve-Inter: una scelta non casuale

La Lega Calcio ha scelto la partita di cartello per lanciare quella che l'AD Luigi De Siervo definisce "un ulteriore passo nel percorso di innovazione". Un'iniziativa che mira ad aumentare la trasparenza e a offrire un'esperienza sempre più coinvolgente, sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del VAR.

L'Italia, come confermato da FIFA e IFAB, è stata scelta come campionato d'elite per questa sperimentazione, che dopo una fase di test potrebbe essere implementata in modo permanente.

Non solo replay: uno strumento in più per il VAR

Questa è la novità più significativa. Le immagini catturate dalla RefCam, una micro-camera da 6 grammi applicata al microfono dell'arbitro, saranno inviate in tempo reale anche alla sala VAR. Gli ufficiali di gara potranno così disporre di un punto di vista unico, centrale e soggettivo per valutare gli episodi più controversi.

Non più solo le telecamere a bordo campo, ma una prospettiva "dall'interno dell'azione" che potrebbe fornire dettagli decisivi per la corretta interpretazione di un fallo o di un contatto in area.

Arbitro indossa la RefCam

Dai Mondiali alla Serie C: i precedenti

Non è un esordio assoluto nel mondo del calcio. La tecnologia è già stata testata con successo dalla FIFA nel Mondiale per Club e ha fatto la sua comparsa in alcuni big match in Premier League e Bundesliga. Il vero primato in Europa, tuttavia, spetta a un campionato insospettabile: la Serie C, che già nel 2024 l'aveva sperimentata nella sfida tra Cesena e Pineto.

Ora, però, la RefCam approda ufficialmente in un top campionato e lo fa con una funzione integrata nel processo decisionale del VAR, segnando un'evoluzione senza precedenti.

