"Offerta folle" dall'Arabia per Retegui: l'Atalanta lo cede e sceglie il sostituto dal Napoli | L'annuncio di Sky

Il calciomercato italiano rischia di essere sconvolto ancora una volta dalla potenza economica dell'Arabia Saudita, e l'effetto domino potrebbe coinvolgere direttamente anche il Napoli. Un'offerta "folle", come è stata definita dagli addetti ai lavori, è piombata sul tavolo dell'Atalanta per il suo centravanti e bomber della Nazionale, Mateo Retegui. La Dea, di fronte a cifre irrinunciabili, sta seriamente valutando la cessione, e secondo quanto annunciato da Sky Sport, avrebbe già individuato il sostituto ideale proprio in casa Napoli.

La cifra monstre dall'Arabia che fa vacillare l'Atalanta

A tentare il colpo è l'Al-Qadsiah, club saudita che si era già fatto notare per i tentativi andati a vuoto per Paulo Dybala e Moise Kean. Falliti i primi due assalti, il club arabo ha deciso di alzare ulteriormente la posta, fiondandosi su Retegui. Sul piatto dell'Atalanta è stata presentata un'offerta che ha del clamoroso: 60 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che per un giocatore pagato molto meno solo un anno fa rappresenterebbe una plusvalenza mostruosa. Insieme all'offerta per il club, è arrivata quella, altrettanto impressionante, per il giocatore: un ingaggio tra i 15 e i 20 milioni di euro a stagione. Di fronte a questi numeri, resistere è quasi impossibile, anche se la palla ora passa alla volontà dell'attaccante.

Il piano dell'Atalanta: Raspadori per il dopo-Retegui

L'Atalanta sa che potrebbe perdere il suo bomber e si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Secondo l'indiscrezione lanciata da Sky Sport, il nome in cima alla lista per sostituire Retegui è quello di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, fresco di Scudetto, è il profilo che per caratteristiche tecniche e conoscenza della Serie A piace di più a Bergamo. L'eventuale cessione di Retegui per 60 milioni darebbe all'Atalanta la liquidità necessaria per presentare un'offerta importante al Napoli, anche se la posizione del club azzurro su Raspadori, considerato un elemento prezioso della rosa di Conte, è tutta da verificare.

Tuttavia, l'esito della vicenda dipenderà molto dalla scelta finale di Retegui. L'attaccante della Nazionale, così come Kean prima di lui, potrebbe rifiutare la ricchissima offerta per non allontanarsi dal calcio europeo in vista dei Mondiali 2026, un rischio che molti giocatori di alto livello non vogliono correre. Ma se l'attaccante dovesse cedere alle sirene arabe, allora il Napoli dovrà prepararsi a un possibile assalto dell'Atalanta per Giacomo Raspadori.