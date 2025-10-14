Napoli, il futuro è blindato: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

Il Napoli blinda i suoi pilastri: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani. Mentre gli altri parlano, il Napoli agisce. In un calcio dove tutto sembra provvisorio, il club di De Laurentiis piazza due colpi fondamentali per il futuro, blindando due colonne portanti della squadra che ha dominato le ultime stagioni. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è tutto fatto per i rinnovi di contratto di Frank Anguissa e Amir Rrahmani. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano c’è già stata.

“Blindatura” fino al 2029: i Dettagli dell’Accordo

Non si tratta di semplici prolungamenti, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti. Secondo quanto riportato da Pedullà, per entrambi i giocatori è pronta una “blindatura” che li legherà al Napoli fino al 2028, con opzioni per estendere ulteriormente fino al 2029. Un accordo raggiunto con reciproca soddisfazione, che testimonia la volontà del club di costruire un ciclo vincente e la felicità dei giocatori nel farne parte.

Il Retroscena su Anguissa: quel Dubbio superato

La notizia del rinnovo del centrocampista camerunese è ancora più significativa alla luce di un retroscena svelato dallo stesso giornalista. Poco prima della fine della scorsa stagione, Anguissa aveva “timidamente” pensato a un’esperienza diversa, valutando altre opzioni per la sua carriera. Un dubbio passeggero, spazzato via dalla centralità che ha ritrovato nel progetto tecnico e dalla fiducia incondizionata della società. Il suo rendimento è stato talmente elevato da renderlo un perno essenziale degli ingranaggi di Conte, e il nuovo contratto è la prova definitiva di un legame più forte di qualsiasi tentazione.

Un Messaggio alla Serie A

Con questa doppia mossa, il Napoli lancia un segnale potente a tutto il campionato. Rrahmani e Anguissa non sono solo giocatori, sono leader tecnici e carismatici, l’asse portante su cui si fonda la solidità della squadra. Confermarli a lungo termine significa ribadire la propria ambizione, dimostrando che il progetto azzurro non è di passaggio, ma è destinato a durare. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma la notizia è già certa: i pilastri del Napoli restano a casa.