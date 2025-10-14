Napoli oggi

Napoli, il futuro è blindato: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

Alfredo Pedullà conferma la notizia: intesa raggiunta per blindare il centrocampista e il difensore

Marco Ascione Marco AscioneOttobre 14, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 14, 2025
Rinnovi Napoli Anguissa Rrahmani

Il Napoli blinda i suoi pilastri: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani. Mentre gli altri parlano, il Napoli agisce. In un calcio dove tutto sembra provvisorio, il club di De Laurentiis piazza due colpi fondamentali per il futuro, blindando due colonne portanti della squadra che ha dominato le ultime stagioni. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è tutto fatto per i rinnovi di contratto di Frank Anguissa e Amir Rrahmani. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano c’è già stata.

“Blindatura” fino al 2029: i Dettagli dell’Accordo

Non si tratta di semplici prolungamenti, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti. Secondo quanto riportato da Pedullà, per entrambi i giocatori è pronta una “blindatura” che li legherà al Napoli fino al 2028, con opzioni per estendere ulteriormente fino al 2029. Un accordo raggiunto con reciproca soddisfazione, che testimonia la volontà del club di costruire un ciclo vincente e la felicità dei giocatori nel farne parte.

Napoli, Pedullà conferma: rinnovi pronti per Anguissa e Rrahmani
Frank Anguissa

Il Retroscena su Anguissa: quel Dubbio superato

La notizia del rinnovo del centrocampista camerunese è ancora più significativa alla luce di un retroscena svelato dallo stesso giornalista. Poco prima della fine della scorsa stagione, Anguissa aveva “timidamente” pensato a un’esperienza diversa, valutando altre opzioni per la sua carriera. Un dubbio passeggero, spazzato via dalla centralità che ha ritrovato nel progetto tecnico e dalla fiducia incondizionata della società. Il suo rendimento è stato talmente elevato da renderlo un perno essenziale degli ingranaggi di Conte, e il nuovo contratto è la prova definitiva di un legame più forte di qualsiasi tentazione.

Un Messaggio alla Serie A

Con questa doppia mossa, il Napoli lancia un segnale potente a tutto il campionato. Rrahmani e Anguissa non sono solo giocatori, sono leader tecnici e carismatici, l’asse portante su cui si fonda la solidità della squadra. Confermarli a lungo termine significa ribadire la propria ambizione, dimostrando che il progetto azzurro non è di passaggio, ma è destinato a durare. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma la notizia è già certa: i pilastri del Napoli restano a casa.

Tag
Marco Ascione Marco AscioneOttobre 14, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 14, 2025
Marco Ascione

Marco Ascione

Classe 1985, campano verace, racconta da vicino il Napoli, seguendo la squadra in ogni stadio d’Italia. Penna vibrante, cuore da tifoso e occhio da cronista, Marco è la voce sul campo di Napolissimo: dalle conferenze stampa agli allenamenti, dai tunnel agli spogliatoi. Per lui, ogni trasferta è una storia da raccontare.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it