Lukaku in lutto: il gesto straziante sui social dopo la morte del papà

Il dolore di Lukaku, il gesto social per il papà: “Grazie di tutto, la vita non sarà più la stessa”. Un dolore troppo grande per essere contenuto. Un lutto che spazza via tutto il resto. Romelu Lukaku, attaccante del Napoli attualmente fermo per infortunio, è stato colpito da una grave perdita: la morte di suo padre, Roger, a soli 58 anni. E il modo in cui ha scelto di comunicare al mondo la sua sofferenza è un gesto fortissimo, che lascia senza parole.

Il Gesto Straziante: Cancella Tutto, Lascia un Solo Ricordo

L’attaccante non si è limitato a un post di addio. Ha compiuto un’azione radicale: ha eliminato ogni singola foto presente sul suo profilo Instagram. Ha cancellato tutta la sua storia recente, i gol, le vittorie, i momenti di gioia. Ha lasciato solo, unico, un post: una foto che lo ritrae da bambino, felice, accanto al suo papà.

Un modo per dire al mondo che, in questo momento, nulla ha più importanza di quel ricordo. Un gesto che testimonia un legame profondo e un dolore incolmabile.

Le Parole d’Addio: “Non Sarò più lo Stesso”

A corredo di quell’unica foto, un messaggio struggente. “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono alla grande. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku, Mio Papà“.

Chi era Roger Lukaku

Anche Roger Lukaku era stato un calciatore, un attaccante, proprio come i suoi figli Romelu e Jordan (ex Lazio). Nato nello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), ha avuto una buona carriera in Belgio, rappresentando anche la sua nazionale. Un punto di riferimento e un’ispirazione per Romelu, che oggi piange la perdita del suo primo tifoso e del suo più grande maestro. Tutta la comunità del Napoli si stringe attorno al suo campione in questo momento di profondo dolore.