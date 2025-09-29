Calcio Napoli

Lukaku in lutto: il gesto straziante sui social dopo la morte del papà

L'attaccante del Napoli, fermo per infortunio, piange la morte del padre Roger.

Marco Ascione Marco AscioneSettembre 29, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 29, 2025
Lutto Lukaku, il gesto social per il padre

Il dolore di Lukaku, il gesto social per il papà: “Grazie di tutto, la vita non sarà più la stessa”. Un dolore troppo grande per essere contenuto. Un lutto che spazza via tutto il resto. Romelu Lukaku, attaccante del Napoli attualmente fermo per infortunio, è stato colpito da una grave perdita: la morte di suo padre, Roger, a soli 58 anni. E il modo in cui ha scelto di comunicare al mondo la sua sofferenza è un gesto fortissimo, che lascia senza parole.

Il Gesto Straziante: Cancella Tutto, Lascia un Solo Ricordo

L’attaccante non si è limitato a un post di addio. Ha compiuto un’azione radicale: ha eliminato ogni singola foto presente sul suo profilo Instagram. Ha cancellato tutta la sua storia recente, i gol, le vittorie, i momenti di gioia. Ha lasciato solo, unico, un post: una foto che lo ritrae da bambino, felice, accanto al suo papà.

Un modo per dire al mondo che, in questo momento, nulla ha più importanza di quel ricordo. Un gesto che testimonia un legame profondo e un dolore incolmabile.

Le Parole d’Addio: “Non Sarò più lo Stesso”

Roger Lukaku, padre di Romelu
Roger Lukaku, padre di Romelu

A corredo di quell’unica foto, un messaggio struggente. “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono alla grande. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku, Mio Papà“.

Chi era Roger Lukaku

Anche Roger Lukaku era stato un calciatore, un attaccante, proprio come i suoi figli Romelu e Jordan (ex Lazio). Nato nello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), ha avuto una buona carriera in Belgio, rappresentando anche la sua nazionale. Un punto di riferimento e un’ispirazione per Romelu, che oggi piange la perdita del suo primo tifoso e del suo più grande maestro. Tutta la comunità del Napoli si stringe attorno al suo campione in questo momento di profondo dolore.

Tag
Marco Ascione Marco AscioneSettembre 29, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 29, 2025
Marco Ascione

Marco Ascione

Classe 1985, campano verace, racconta da vicino il Napoli, seguendo la squadra in ogni stadio d’Italia. Penna vibrante, cuore da tifoso e occhio da cronista, Marco è la voce sul campo di Napolissimo: dalle conferenze stampa agli allenamenti, dai tunnel agli spogliatoi. Per lui, ogni trasferta è una storia da raccontare.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it