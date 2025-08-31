Lukaku, che sofferenza: l’esultanza al gol di Anguissa diventa virale

C'è chi era al Maradona a spellarsi le mani, e chi era a casa, impotente, a soffrire davanti alla tv. In quest'ultima categoria, c'era un tifoso speciale: Romelu Lukaku. Il gigante belga, fermato ai box dall'infortunio, ha vissuto il finale al cardiopalma di Napoli-Cagliari con la stessa ansia e la stessa, incontenibile gioia di ogni singolo sostenitore azzurro.

La sua reazione sui social, pubblicata un istante dopo la zampata di Anguissa al 95', è diventata immediatamente virale. Perché in quel gesto c'è tutta l'essenza di una vittoria strappata con i denti.

Lukaku, esulta al gol di Anguissa: la storia Instagram che racconta tutto

Pochi secondi dopo il fischio finale, sul suo profilo Instagram è apparsa una storia che è già un manifesto. Un selfie di "Big Rom" con la mano a coprire il volto, in un misto di incredulità, sollievo e felicità pura. Ad accompagnare l'immagine, una didascalia che non ha bisogno di traduzioni:

"Pfff… wow wow wow… queste sono le vittorie più belle. Forza Napoli sempre".

Un'esultanza che è un grido liberatorio, lo stesso che ha scosso il Maradona dopo 94 minuti di una partita che sembrava stregata, bloccata su uno 0-0 frustrante.

Da Lukaku a Conte: l'elogio della sofferenza

Quella di Lukaku è la fotografia perfetta di una serata di passione. Una vittoria che anche Antonio Conte, nel post-partita, ha celebrato non tanto per il gioco, quanto per la tenuta mentale della squadra. "La testa è rimasta al proprio posto", ha commentato il tecnico, elogiando i suoi per non aver mai mollato.

La stessa tenacia che ha mostrato Lukaku dal suo divano, trasformandosi per una sera da bomber implacabile a primo tifoso della squadra.

In attesa di Højlund per tornare a esultare in campo

Il "calvario" di Romelu, come lo ha definito lui stesso, continuerà ancora per un po'. Ma mentre lui prosegue la riabilitazione, il Napoli ha già colmato il vuoto. Lo stesso Conte, a fine gara, ha di fatto annunciato l'arrivo del sostituto.

"Dovrebbe arrivare Højlund", ha confermato il tecnico, proprio mentre il danese atterrava in Italia, oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Big Rom potrà continuare a soffrire ed esultare da tifoso ancora per un po', in attesa di poter tornare a farlo dove gli riesce meglio: in campo, sotto la Curva.