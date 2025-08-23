Sassuolo–Napoli 0-2, le pagelle: gol di McTominay e De Bruyne; insufficienza per Meret

Il Napoli riparte da dove aveva finito, con il tricolore sul petto e un Scott McTominay dominante. Al Mapei Stadium, gli azzurri di Conte non steccano la prima, battono 2-0 il Sassuolo e si godono subito la classe di un De Bruyne già inserito nei meccanismi. Una prova di maturità, decisa dai leader, ma con qualche nota stonata da registrare.

Ecco i voti e l'analisi dettagliata della prestazione di tutti i protagonisti del match.

Le pagelle del Napoli: domina lo scozzese, male Meret

Meret 5.5: Praticamente inoperoso per 90 minuti, ma quando viene chiamato in causa mostra le solite incertezze con i piedi. Un tiro centrale di Boloca lo mette in difficoltà più del dovuto. Non una serata da ricordare.

Di Lorenzo 6: Ordinaria amministrazione. Controlla la sua fascia senza affanni, spinge meno del solito ma non concede nulla a Laurienté.

Rrahmani 6.5: Guida la difesa con autorità. L'unica pecca, grave, è il gol che si divora nel primo tempo su un assist magico di De Bruyne.

Juan Jesus 6: Preferito a sorpresa a Beukema, risponde presente con una prestazione solida e senza sbavature.

Olivera 6.5: Attento in fase difensiva, propositivo quando si sgancia. Una prova convincente sulla corsia di sinistra. (Dall'89' Spinazzola s.v.)

Lobotka 6.5: Il solito metronomo. Detta i tempi con la consueta precisione, anche se nel nuovo modulo ha meno compiti di regia pura. (Dall'82' Gilmour s.v.)

Politano 7: Instancabile. Sforna l'assist perfetto per il gol di McTominay e colpisce anche un palo. Indispensabile per gli equilibri di Conte. (Dal 75' Neres s.v.)

Anguissa 6.5: Tanto lavoro oscuro. Corre, pressa e recupera palloni, garantendo muscoli e quantità alla mediana azzurra.

McTominay 7.5 (MVP): Il migliore in campo, senza discussioni. Sblocca il risultato con un inserimento perfetto, colpisce una traversa e domina fisicamente ogni zona del campo. Un vero leader.

De Bruyne 7.5: Il belga è di un'altra categoria. Ha il grande merito di chiudere la partita con la punizione velenosa che vale lo 0-2. (Dall'89' Vergara s.v.)

Lucca 6: Giocare da unica punta, all'esordio, con il peso di sostituire Lukaku non era affatto semplice. Lavora molto per la squadra, fa a sportellate e apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Non trova il guizzo vincente, ma il suo contributo in termini di sacrificio è prezioso. Sufficienza di incoraggiamento. (Dall'82' Lang s.v.)

All. Conte 7: Il suo Napoli ha già le idee chiare. Sorprende con il 4-1-4-1, domina la partita e la vince senza mai soffrire. Ottima la prima.

Tabellino di Sassuolo-Napoli 0-2

Marcatori: 17' McTominay (N), 57' De Bruyne (N)

SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Walukiewicz 5.5, Romagna 5, Muharemovic 5.5, Doig 6 (81' Candé s.v.); Koné 5, Lipani 5 (72' Fadera 6), Boloca 6; Berardi 5.5 (90' Pierini s.v.), Pinamonti 5 (90' Moro s.v.), Laurienté 5 (81' Ghion s.v.). All. Grosso.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Olivera 6.5 (89' Spinazzola s.v.); Lobotka 6.5 (82' Gilmour s.v.); Politano 7 (75' Neres s.v.), Anguissa 6.5, De Bruyne 6.5 (89' Vergara s.v.), McTominay 7.5; Lucca 5.5 (82' Lang s.v.). All. Conte.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Lucca (N), Berardi (S)

Espulsi: Koné (S) al 79' per doppia ammonizione