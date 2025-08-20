Calcio Napoli

Sassuolo–Napoli, dove vederla: orario, canale TV e streaming

Si gioca sabato 23 agosto alle 18:30 al Mapei Stadium. Diretta in esclusiva su DAZN. Qui tutte le info e una guida rapida al match.

Enrico Greco Enrico GrecoAgosto 20, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 20, 2025
Sassuolo–Napoli: orario e dove vederla (DAZN)

Il campionato riparte e il Napoli inizia dal Mapei Stadium. Trasferta insidiosa, orario da prime emozioni (le 18:30) e il solito rebus di una prima giornata in cui certezze e novità si mescolano. I padroni di casa cercano subito ritmo e pressione, gli azzurri puntano a partire forte, con linee corte, aggressività sul primo possesso e qualità sulle corsie.

È la partita che ti rimette nel flusso: nuovi equilibri, volti appena arrivati, gerarchie da confermare. In gare così contano le letture: gestione delle seconde palle, palleggio per disinnescare il pressing, attacco degli half-spaces quando il Sassuolo si allunga. E un dettaglio non banale: il primo passo della stagione pesa più di quanto dica la classifica dopo 90 minuti.

Lukaku grande assente a causa del grave infortunio

Due Big assenti per il Napoli

Antonio Conte avrà subito sulle spalle il peso supplementare dei favori del pronostico, visto che un po’ tutti - addetti ai lavori, bookmaker e in maniera anche interessata le dirette concorrenti - considerano probabile il bis del capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi compagni. Un motivo in più per mantenere altissima l’asticella della concentrazione.
Le incognite per gli azzurri sono solo due: l’inserimento dei nuovi acquisti e gli infortuni, con due big che non saranno a disposizione nel debutto con il Sassuolo: Buongiorno e soprattutto Lukaku. Il difensore andrà infatti al massimo in panchina a Reggio Emilia, pur essendo vicino al recupero".

Guida rapida alla visione

Per vedere Sassuolo–Napoli in Italia, la via più semplice è DAZN (app su smart TV, web, mobile, console e dispositivi connessi). È un anticipo del sabato in fascia 18:30.

Data, orario e stadio

Partita Data Calcio d’inizio Stadio Città
Sassuolo–Napoli Sabato 23 agosto 2025 18:30 (CEST) Mapei Stadium Reggio Emilia

Dove vederla in TV e in streaming

Piattaforma Disponibilità Come vederla
DAZN Diretta esclusiva App DAZN su smart TV, smartphone/tablet, browser web, console e dispositivi connessi.
Sky / NOW Non prevista Le 3 gare in co-esclusiva per turno non includono questo slot delle 18:30 del sabato.

Pre-partita: tre chiavi tattiche

  • Pressione iniziale: attenzione ai primi 15’ del Sassuolo: gli azzurri devono pulire l’uscita e sfruttare gli spazi alle spalle della prima linea.
  • Transizione e ampiezza: ampiezza per allungare la difesa neroverde, poi attacco del mezzo spazio interno con inserimenti della mezzala.
  • Palle inattive: dettagli che spostano: battute rapide per sorprendere, marcature aggressive in area propria.

Come vederla al meglio (tips veloci)

  • Verifica login e aggiornamenti dell’app DAZN prima del fischio d’inizio.
  • Se usi Wi-Fi, posiziona il router in vista e chiudi download/app in background.
  • Su smart TV, abilita 50/60 Hz e disattiva filtri “soap opera” per un movimento più naturale.

FAQ rapide

La partita è su Sky?

No, Sassuolo–Napoli delle 18:30 del sabato è in esclusiva DAZN.

Posso vederla in streaming sul telefono?

Sì: app DAZN su iOS e Android, oppure via browser da pc/mac. Consigliata connessione stabile e aggiornamento dell’app.

Qual è lo stadio e l’orario?

Mapei Stadium, sabato 23 agosto, ore 18:30 (CEST).

Perché non perderla

Prima giornata significa segnali da interpretare. Il Napoli cerca subito ritmo e punti, il Sassuolo vuole il colpo all’esordio: partita vera, a velocità alta. E una cornice che, a Reggio Emilia, fa sempre la differenza.

