Sassuolo–Napoli, dove vederla: orario, canale TV e streaming

Il campionato riparte e il Napoli inizia dal Mapei Stadium. Trasferta insidiosa, orario da prime emozioni (le 18:30) e il solito rebus di una prima giornata in cui certezze e novità si mescolano. I padroni di casa cercano subito ritmo e pressione, gli azzurri puntano a partire forte, con linee corte, aggressività sul primo possesso e qualità sulle corsie.

È la partita che ti rimette nel flusso: nuovi equilibri, volti appena arrivati, gerarchie da confermare. In gare così contano le letture: gestione delle seconde palle, palleggio per disinnescare il pressing, attacco degli half-spaces quando il Sassuolo si allunga. E un dettaglio non banale: il primo passo della stagione pesa più di quanto dica la classifica dopo 90 minuti.

Due Big assenti per il Napoli

Antonio Conte avrà subito sulle spalle il peso supplementare dei favori del pronostico, visto che un po’ tutti - addetti ai lavori, bookmaker e in maniera anche interessata le dirette concorrenti - considerano probabile il bis del capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi compagni. Un motivo in più per mantenere altissima l’asticella della concentrazione.

Le incognite per gli azzurri sono solo due: l’inserimento dei nuovi acquisti e gli infortuni, con due big che non saranno a disposizione nel debutto con il Sassuolo: Buongiorno e soprattutto Lukaku. Il difensore andrà infatti al massimo in panchina a Reggio Emilia, pur essendo vicino al recupero".

Guida rapida alla visione

Per vedere Sassuolo–Napoli in Italia, la via più semplice è DAZN (app su smart TV, web, mobile, console e dispositivi connessi). È un anticipo del sabato in fascia 18:30.

Data, orario e stadio

Partita Data Calcio d’inizio Stadio Città Sassuolo–Napoli Sabato 23 agosto 2025 18:30 (CEST) Mapei Stadium Reggio Emilia

Dove vederla in TV e in streaming

Piattaforma Disponibilità Come vederla DAZN Diretta esclusiva App DAZN su smart TV, smartphone/tablet, browser web, console e dispositivi connessi. Sky / NOW Non prevista Le 3 gare in co-esclusiva per turno non includono questo slot delle 18:30 del sabato.

Pre-partita: tre chiavi tattiche

Pressione iniziale: attenzione ai primi 15’ del Sassuolo: gli azzurri devono pulire l’uscita e sfruttare gli spazi alle spalle della prima linea.

attenzione ai primi 15’ del Sassuolo: gli azzurri devono pulire l’uscita e sfruttare gli spazi alle spalle della prima linea. Transizione e ampiezza: ampiezza per allungare la difesa neroverde, poi attacco del mezzo spazio interno con inserimenti della mezzala.

ampiezza per allungare la difesa neroverde, poi attacco del mezzo spazio interno con inserimenti della mezzala. Palle inattive: dettagli che spostano: battute rapide per sorprendere, marcature aggressive in area propria.

Come vederla al meglio (tips veloci)

Verifica login e aggiornamenti dell’app DAZN prima del fischio d’inizio.

Se usi Wi-Fi, posiziona il router in vista e chiudi download/app in background.

Su smart TV, abilita 50/60 Hz e disattiva filtri “soap opera” per un movimento più naturale.

FAQ rapide

La partita è su Sky?

No, Sassuolo–Napoli delle 18:30 del sabato è in esclusiva DAZN.

Posso vederla in streaming sul telefono?

Sì: app DAZN su iOS e Android, oppure via browser da pc/mac. Consigliata connessione stabile e aggiornamento dell’app.

Qual è lo stadio e l’orario?

Mapei Stadium, sabato 23 agosto, ore 18:30 (CEST).

Perché non perderla

Prima giornata significa segnali da interpretare. Il Napoli cerca subito ritmo e punti, il Sassuolo vuole il colpo all’esordio: partita vera, a velocità alta. E una cornice che, a Reggio Emilia, fa sempre la differenza.