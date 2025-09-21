De Bruyne trasformato: l’ex trainer svela il segreto

La forma smagliante di Kevin De Bruyne è sotto gli occhi di tutti, ma dietro i muscoli e le prestazioni del campione belga c’è un lavoro iniziato mesi fa e un retroscena polemico. A svelarlo è Tiberio Ancora, ex personal trainer e nutrizionista del Napoli, che con un post su Instagram si è tolto più di un sassolino dalla scarpa.

La Frecciata sui Social: “Qualcuno si faccia un esame di coscienza”

Ancora, che ha lasciato il club ad agosto dopo aver vinto lo scudetto con Conte, ha pubblicato una foto che mette a confronto il fisico di De Bruyne al suo arrivo e oggi. Un’immagine accompagnata da parole durissime rivolte ai suoi detrattori.

“Quando sono andato via da Napoli alcuni tifosi mi scrissero: ‘e ora chi mette in forma KDB?’ Io risposi: ‘già fatto, i suoi programmi sono già stati impostati ed è già migliorato tanto'”, scrive Ancora. Poi la stoccata finale: “Qualcuno scrisse poi che era una cazzata, ora quel ‘qualcuno’ guardi questa foto, poi guardi anche le prestazioni di questo splendido campione e si faccia un esame di coscienza“.

Un Lavoro Partito da Lontano

Il messaggio del preparatore è chiaro: la trasformazione fisica del belga non è casuale, ma il frutto di un programma specifico impostato da lui prima del suo addio al club. Un modo per rivendicare la propria professionalità e rispondere a chi aveva dubitato del suo lavoro nel momento in cui aveva lasciato la squadra.

Il post ha inevitabilmente scatenato un dibattito tra i tifosi, divisi tra chi dà ragione ad Ancora e chi critica i toni del messaggio, pur riconoscendone i meriti professionali. Al di là della polemica, però, resta il dato di fatto: il lavoro impostato in estate sta dando i suoi frutti e il Napoli si gode un De Bruyne tirato a lucido, pronto a essere l’arma in più di Antonio Conte.