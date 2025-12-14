Crollo a Udine: Ekkelenkamp stende il Napoli (1-0). Due gol annullati al VAR e l’errore di Hojlund nel finale

Stop per Conte. Il Napoli esce sconfitto 1-0 dal “Bluenergy Stadium” di Udine, interrompendo la striscia positiva. Match deciso da un destro a giro di Ekkelenkamp nella ripresa, dopo che il VAR aveva già annullato due reti ai padroni di casa (a Davis e Zaniolo). Napoli stanco e poco lucido, con un’occasione clamorosa fallita da Hojlund nel recupero. La vetta resta al Milan.

Primo tempo bloccato: poche idee e tanti muscoli

La trasferta friulana si è rivelata la trappola che Conte temeva. Dopo le energie spese in Portogallo, il Napoli è apparso macchinoso. I primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0 con pochissimi spunti degni di nota. Gli unici squilli sono arrivati dalle fasce:

Spinazzola (tornato titolare) ci ha provato con un cross pericoloso, sventato da Bertola.

(tornato titolare) ci ha provato con un cross pericoloso, sventato da Bertola. Hojlund ha tentato la conclusione senza impensierire Okoye.

ha tentato la conclusione senza impensierire Okoye. L’Udinese si è resa pericolosa solo con una conclusione dalla distanza proprio di Ekkelenkamp, ben parata da Milinkovic-Savic.

La gara si è scaldata sul piano nervoso: brutta entrata iniziale di Zaniolo proprio su Spinazzola e successiva ammonizione per l’ex romanista.

La ripresa shock: assedio friulano e caos VAR

Nel secondo tempo, la musica è cambiata drasticamente. L’Udinese ha schiacciato un Napoli passivo, creando un vero e proprio thriller arbitrale in tre atti:

Il fuorigioco (Atto I): Davis insacca dopo una respinta corta di Milinkovic, ma l’arbitro annulla per offside. Brivido. La traversa (Atto II): Piotrowski calcia una bomba che si stampa sul legno a portiere battuto. Il Napoli sbanda. Il fallo su Lobotka (Atto III): L’Udinese trova di nuovo il gol con Zaniolo (gran tiro). Sembra finita, ma il VAR richiama l’arbitro: nell’azione c’era un pestone netto di Karlstrom su Lobotka. Gol annullato e Napoli ancora salvo.

La sentenza di Ekkelenkamp e il finale amaro

Al terzo tentativo, però, l’Udinese passa. L’olandese Ekkelenkamp (che in estate era stato accostato a mezza Serie A) inventa un destro a giro su assist di Davis che non lascia scampo. È l’1-0 meritato.

La reazione del Napoli? Non pervenuta, o quasi. Conte prova a scuotere i suoi inserendo Politano al posto di uno spento Noa Lang, ma la manovra resta lenta. L’unica palla gol per il pareggio capita sui piedi di Hojlund nel finale, ma il danese si divora l’occasione confermando il suo momento difficile. Una sconfitta che brucia: il Napoli torna a casa con zero punti e tanti dubbi sulla tenuta fisica.

IL TABELLINO: UDINESE-NAPOLI 1-0

RETE: Ekkelenkamp (U). NOTE: Annullati due gol all’Udinese (Davis per offside, Zaniolo per fallo). NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang (Politano); Hojlund.