Adani avvisa lo spogliatoio del Napoli: “Senza Conte siete finiti. E lunedì porto Insigne”

Lele Adani difende Conte dopo Bologna ("È colpa degli infortuni"), avvisa i calciatori scontenti e annuncia il ritorno di Insigne al PalaPartenope.

Novembre 20, 2025
Adani su Conte e Insigne

Lele Adani, in un’intervista esclusiva, ha blindato la panchina di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, definendolo l’unico “condottiero” in grado di guidare il Napoli. L’opinionista ha attribuito il calo agli infortuni e ha bacchettato i calciatori scontenti. Annunciato inoltre Lorenzo Insigne come ospite speciale della tappa napoletana di “Viva el Tour”.

L’analisi spietata dopo il ko del Dall’Ara: “Bologna è la partita più brutta dell’era Conte”. L’omaggio a Maradona nel quinto anniversario e il ritorno del Magnifico.

Crisi Napoli? “Una sola parola: infortuni”

Il campionato ricomincia e il Napoli deve smaltire la tossina della brutta sconfitta di Bologna. Lele Adani non usa giri di parole e al quotidiano il Mattino, contrariamente alla critica che attacca il gioco, punta il dito contro l’infermeria.

“È stata la partita più negativa dell’era Conte”, ammette Adani, ma spiega scientificamente il perché:

  • Fretta forzata: “Gli infortuni ti costringono a inserire i nuovi troppo presto, senza il percorso graduale necessario”.
  • Rotazioni bloccate: “Giocare ogni tre giorni anche in Champions (ricordiamo la caduta di Eindhoven) diventa insostenibile se non puoi ruotare”.

Sulla sfuriata di Conte nel post-partita, Adani rassicura: “Lui è così, non va in vacanza mentalmente. Quella reazione era scontata, altrimenti non sarebbe stato Conte”.

L’avvertimento allo spogliatoio

Nell’ultimo periodo, alcuni calciatori (sfruttando la pausa Nazionali) hanno mandato “messaggi” polemici sul minutaggio o sulla tattica. La risposta di Adani è da incorniciare e serve a ristabilire le gerarchie mentali del gruppo.

“Concedo loro lo sfogo, ma sanno benissimo che senza quella guida sicura non renderebbero allo stesso modo”, sentenzia l’ex difensore. “Quel comandante che si mette davanti a tutti si chiama Antonio Conte”. Il messaggio è chiaro: lamentatevi pure, ma ricordate che senza di lui non siete vincenti.

Maradona e Insigne: “Viva el Tour” arriva a Napoli

Lunedì 24 novembre, il “Viva el Tour” di Adani, Cassano e Ventola debutta al PalaPartenope. Una data non casuale, perché cade alla vigilia del quinto anniversario della morte di Maradona.

“Il destino mi mette vicino alla sacralità di Diego. L’indomani andrò in pellegrinaggio nei suoi posti”, svela Adani, confermando il suo legame mistico col Pibe de Oro.

Ma c’è un regalo per i napoletani: Lorenzo Insigne. “È in contatto con Cassano e verrà a trovarci”. Il ritorno dell’ex capitano è l’evento nell’evento, per una figura che Adani definisce “l’essenza del napoletano”.

Uno sguardo alla Nazionale (e a Pio Esposito)

Breve passaggio sugli Azzurri di Gattuso in vista dei playoff. Adani vede una squadra “fragile”, ma individua in Pio Esposito l’ancora di salvezza: “È il ragazzo delle cose giuste. Siamo stati fortunati a trovarlo”.

📌 Domande Frequenti: L’analisi di Adani

Perché Conte si è arrabbiato dopo Bologna?

Secondo Adani, la reazione era scontata e coerente coi valori di Conte, che usa la tensione per tenere il gruppo “con le antenne dritte” durante la sosta.

Quando ci sarà Adani a Napoli?

Lunedì 24 novembre al PalaPartenope con la prima tappa di “Viva el Tour”. Con lui ci saranno Cassano, Ventola e l’ospite speciale Lorenzo Insigne.

Chi è l’attaccante della Nazionale elogiato da Adani?

È Pio Esposito. Adani lo ha definito “il ragazzo delle cose giuste”, lodando la sua capacità di essere sempre “sul pezzo” a differenza del resto della squadra.

Salvatore Bellavista

