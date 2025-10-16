Perché Lorenzo Insigne a 34 anni non ha ancora trovato una squadra

Dieci anni da protagonista con il Napoli, una parentesi in Canada e ora un futuro tutto da scrivere. A 34 anni, Lorenzo Insigne è ancora senza squadra, svincolato dallo scorso primo luglio, ma con una voglia matta di tornare a essere protagonista in Serie A. E nel suo destino sembra esserci un solo uomo, un maestro con cui ha scritto pagine indelebili della storia azzurra: Maurizio Sarri. La pista che porta alla Lazio è caldissima, ma l’affare è bloccato da un cavillo burocratico.

Il Blocco che Congela la Trattativa: l’Indice di Liquidità

Il nome di Insigne è stato accostato a diverse squadre, dal Parma al Cagliari, ma la sua priorità è sempre stata una: la Lazio di Sarri. La reunion sembrava cosa fatta, ma a frenare tutto è stato il blocco del mercato imposto ai biancocelesti per il mancato rispetto dell’indice di liquidità. Un ostacolo che ha congelato le ambizioni del club e del giocatore. Ora, però, la situazione potrebbe sbloccarsi e la sensazione è che Insigne abbia deliberatamente aspettato la sua squadra preferita.

La Possibile Svolta a Novembre

L’idea del presidente Lotito, una volta risolti i problemi burocratici, sarebbe quella di tesserare l’ex capitano del Napoli già a novembre. La proposta d’ingaggio sarebbe pronta: circa 1,3 milioni di euro fino a fine stagione, cifra resa possibile dalle ultime cessioni. Per Sarri sarebbe un rinforzo di valore inestimabile: un giocatore di immensa qualità, che conosce a memoria i suoi schemi e che potrebbe dare una svolta alla stagione in corso.

Il Legame con Sarri e il Sogno Nazionale

Insigne non ha mai nascosto il suo feeling speciale con l’allenatore toscano. “Sono stato bene con lui, nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere”, ha dichiarato di recente, lasciando intendere la sua piena disponibilità. Dalla sua avventura al Toronto, l’ex numero 24 porta in dote 19 gol e 16 assist, un bottino che dimostra la sua integrità fisica. Il suo obiettivo non è solo la Lazio, ma anche la Nazionale. E Sarri è l’uomo giusto per aiutarlo a riconquistare entrambe.