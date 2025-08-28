Lele Adani: "Il Napoli vale Juve, Milan e Inter». Il giudizio su Hojlund

"Dobbiamo smetterla di pensare al Napoli come a una società di secondo livello". Non usa mezzi termini Lele Adani. In una lunga e appassionata intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, l'ex difensore e oggi apprezzato opinionista ha analizzato il nuovo corso del Napoli di Conte, lanciando un messaggio forte e chiaro: il club azzurro non è più una provinciale di lusso, ma una potenza consolidata del calcio italiano.

Dall'acquisto di Hojlund al ruolo chiave di De Bruyne, fino al sogno Champions: Adani ha toccato tutti i temi più caldi, con la competenza e la passione che lo contraddistinguono.

"Prontezza da grande club": Adani approva il colpo Hojlund

L'infortunio di Lukaku è stato una "tegola pesante", ma la reazione del Napoli sul mercato ha convinto pienamente l'opinionista. L'arrivo di Rasmus Hojlund non è una sorpresa, ma una dimostrazione di forza.

"Non mi ha sorpreso, chiariamoci", ha detto Adani, "ma devo dire che la prontezza del Napoli di andare a prendere un calciatore come Rasmus mi è piaciuta". Una mossa che testimonia la nuova statura del club, capace di attrarre top player grazie a due fattori chiave: "La piazza, che è magica, e ovviamente Antonio Conte, uno dei migliori al mondo".

La chiave è De Bruyne, ma il segreto è difendere lo Scudetto

Guardando al campo, Adani ha le idee chiare. I "Fab 4" possono funzionare, ma a una condizione. "La chiave sta tutta in De Bruyne: Conte dovrà trovare il modo di concedere a lui la migliore interpretazione del ruolo possibile". È il belga l'uomo designato per aumentare il potenziale offensivo di una squadra che, lo scorso anno, non ha segnato tanto.

L'obiettivo, però, resta uno solo, il più difficile: ripetersi in campionato. "Senza dimenticare lo scudetto: Conte fa bene a ricordare che va difeso. E in Italia, nell'ultimo quinquennio, non c'è una squadra che abbia saputo farlo. Ripetersi non è una passeggiata".

Il messaggio al calcio italiano: "Il Napoli è al livello delle grandi"

La parte più forte dell'intervista arriva quando Adani parla della percezione del Napoli nel panorama nazionale. L'acquisto di giocatori come De Bruyne e Hojlund non è più un caso isolato.

"Dobbiamo cominciare a capire che oggi il Napoli vale quanto Juventus, Milan e Inter. Non va più messa dietro le tre grandi", ha sentenziato Adani. "Se cominci a attirare calciatori di questo tipo da tutto il mondo, qualcosa vorrà dire: è desiderata, ha allenatori vincenti e mezzo mondo ha visto la bellezza della festa scudetto". Un'investitura che spazza via ogni complesso di inferiorità e certifica lo status raggiunto dal club di De Laurentiis.