Hojlund si è preso Napoli: tre nuovi “fratelli” nello Spogliatoio di Conte

L'intesa in campo con De Bruyne e McTominay, poi le lezioni di napoletanità con un compagno speciale.

Marco Ascione Marco AscioneOttobre 11, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 11, 2025
Gol, sorrisi e una fame che cresce a ogni partita. L’impatto di Rasmus Hojlund sul mondo Napoli è stato devastante, ma la sua esplosione non è solo una questione di talento. Dietro a un inizio di stagione da record, c’è la storia di un’integrazione perfetta, un’alchimia trovata dentro e fuori dal campo grazie a un allenatore che lo ha capito e a tre compagni che sono diventati subito qualcosa di più: dei veri e propri punti di riferimento.

Un Avvio da Predestinato: Gol a Grappoli

I numeri parlano da soli e descrivono un attaccante già in missione. Due gol in campionato, una doppietta da urlo in Champions League contro lo Sporting, e persino tre reti con la sua Danimarca. Rasmus segna con una continuità impressionante, dimostrando una maturità e una serenità che a soli 22 anni non sono scontate. Ma il vero segreto, come rivela il Corriere dello Sport, è nell’ambiente che ha trovato a Castel Volturno.

La “Scuola” di Conte e l’Intesa con i Top Player

L’energia a volte straripante di Hojlund ha trovato in Antonio Conte l’incanalatore perfetto. “Deve lavorare per diventare un crack”, ha detto il tecnico, e il danese sta rispondendo presente. La sua corsa ora non è più a vuoto, ma è diventata un movimento intelligente, un dialogo continuo con la classe di Kevin De Bruyne e la solidità di Scott McTominay. È con loro che si è creata la prima, fondamentale, connessione: quella tecnica, quella che in campo fa la differenza tra una buona squadra e una grande squadra.

Lezioni di Napoletanità: il Ruolo Speciale di Mazzocchi

Ma l’intesa non si ferma al campo. C’è un terzo uomo, forse il più inaspettato, che sta rendendo l’avventura di Hojlund speciale: Pasquale Mazzocchi. È lui il “fratello napoletano” che lo sta prendendo per mano, introducendolo alla città, alla cultura, a quel calore unico che solo Napoli sa dare. Un legame che va oltre la tattica e che sta aiutando il gigante danese a sentirsi a casa, a capire dove è arrivato. Ed è forse questo il gol più importante che ha segnato finora.

