Hojlund pazzo di Napoli e di Conte: “è esattamente ciò di cui ho bisogno nella mia carriera “

Non solo i gol, pesantissimi. Ma anche le parole, da leader e da uomo già pienamente calato nella nuova realtà. Dopo la vittoria in rimonta sul Genoa, decisa ancora da un suo sigillo, Rasmus Hojlund si è raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, consegnando ai tifosi una vera e propria dichiarazione d’amore per il club e per il suo allenatore.

“Il Meglio per la mia Carriera in questo Momento”

Il centravanti danese non ha dubbi sul perché abbia scelto Napoli, e le sue parole sono musica per i tifosi azzurri. “Come ho già detto, reputo Conte un allenatore top. Sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera”, ha spiegato Hojlund. Poi, l’investitura finale: “Il Napoli è un ottimo club ed è un bel posto dove vivere. Napoli è esattamente ciò di cui ho bisogno nella mia carriera in questo momento“. Una scelta di testa e di cuore.

La Mentalità da “Soldato” di Conte

Prima ancora della dichiarazione d’amore, Hojlund ha dimostrato di aver già assorbito al 100% la mentalità di Antonio Conte. Alla domanda su un modulo che possa favorirlo di più, la sua risposta è da soldato perfetto: “Per me è la stessa cosa. Non importa il modulo. Io gioco a calcio e provo a fare al meglio il mio lavoro”. Una flessibilità che è musica per le orecchie del tecnico e che conferma l’intesa con i compagni, specialmente con De Bruyne: “Oggi mi aveva servito un altro assist, peccato per il fuorigioco”.

L’Analisi da Leader sulla Partita

Infine, un’analisi lucida sulla sofferta vittoria contro il Genoa, quasi da veterano. “È stato un primo tempo complicato, loro hanno segnato nell’unica azione creata. Cosa è cambiato dopo? Loro hanno accusato la stanchezza e i miei compagni entrati nel secondo tempo hanno fatto un ottimo lavoro”. Gol, mentalità e ora anche parole da leader: il Napoli ha trovato il suo nuovo numero (1)9.