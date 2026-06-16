Dal Milan al Napoli: mentre Amorim sbarca a Milano, Allegri è pronto a rinunciare alla buonuscita per firmare con De Laurentiis

📋 In Sintesi Allegri-Napoli, la svolta è vicina. Secondo quanto ricostruito, Aurelio De Laurentiis ha avuto garanzie dirette da Massimiliano Allegri: il tecnico è disposto a rinunciare anche all’ultimo anno di ingaggio e alla buonuscita pur di rispettare l’accordo con il Napoli. Nel frattempo il Milan risolve il suo puzzle: Ruben Amorim, esonerato dal Manchester United a gennaio, sarà il nuovo allenatore rossonero, mentre la dirigenza si rinnova con Markus Krösche e Timmo Hardung dell’Eintracht. Solo dopo la sistemazione di queste pratiche il Milan potrà occuparsi della risoluzione di Allegri. Il contratto con il Napoli è già definito: 2 anni a 5 milioni netti, meno di quanto percepiva Antonio Conte. Con lui arrivano 8 collaboratori, tra cui il vice Landucci e il preparatore Folletti.

Quando arriva l’annuncio ufficiale di Allegri al Napoli? Contratto, stipendio e staff del nuovo allenatore azzurro

La storia di Massimiliano Allegri al Napoli ha già una direzione precisa, un accordo già scritto nella testa dei due protagonisti e una stretta di mano che vale più di qualsiasi clausola contrattuale. Quello che manca è solo l’atto formale: la firma. E per arrivarci, il tecnico livornese ha già fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis che non lascerà che le beghe milanesi diventino un problema napoletano. Costi quel che costi. Anche economicamente.

Cosa ha garantito Allegri a De Laurentiis e perché il patron azzurro è sereno

Allegri ha dato a De Laurentiis la garanzia personale che non tirerà la corda all’infinito con il Milan e che è pronto a rinunciare anche all’ultimo anno di ingaggio e alla buonuscita pur di rispettare la parola data. De Laurentiis è serenissimo.

Ci sono momenti nel calcio in cui le parole valgono più dei contratti. Questo è uno di quelli. Allegri ha comunicato al patron azzurro una cosa molto semplice: la stretta di mano fatta con il Napoli è sacra, e lui non ha nessuna intenzione di trasformarla in ostaggio della disputa economica con il Milan.

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In concreto, questo significa che se Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic — in questi giorni ospiti alla Casa Bianca di Donald Trump per l’evento UFC organizzato in occasione degli 80 anni del presidente americano — dovessero continuare a fare muro, Allegri è pronto a fare un passo che pochi si aspetterebbero: rinunciare all’ultimo anno di ingaggio e persino alla buonuscita che i suoi legali stanno inseguendo da quando, venti giorni fa, è stato epurato con un comunicato dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla sua permanenza.

Non bisogna sottovalutare il peso di questa dichiarazione di intenti. Allegri non sta solo dicendo che vuole venire al Napoli: sta dicendo che è disposto a perdere soldi pur di farlo. E questo cambia radicalmente la prospettiva. De Laurentiis, che conosce gli uomini e i calcoli del calcio, ha recepito il messaggio in modo inequivocabile. Ecco perché è sereno.

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Il Milan volta pagina con Amorim e la nuova dirigenza: perché questo sblocca tutto per Allegri

Ruben Amorim, ex Manchester United, sarà il nuovo allenatore del Milan. Sul fronte dirigenziale, accordo a un passo con Markus Krösche dell’Eintracht come dt e con Timmo Hardung come ds. Solo dopo aver sistemato questo puzzle il Milan potrà occuparsi formalmente della risoluzione di Allegri.

Per capire la tempistica dell’annuncio di Allegri al Napoli, bisogna capire prima cosa sta succedendo sponda Milan. Ed è qui che la settimana ha regalato una svolta significativa.

Ruben Amorim sbarca a Milano. Il tecnico portoghese, ancora formalmente sotto contratto con il Manchester United che lo ha esonerato a gennaio — con un accordo in scadenza il 30 giugno 2027 — sarà il prossimo allenatore del Milan. Il punto più interessante della sua storia, in questo contesto, è il modo in cui ha trattato la questione economica: Amorim ha già fatto sapere agli inglesi che rinuncia all’intero ultimo anno di ingaggio, senza chiedere liquidazione. Esattamente la strada che il Milan vorrebbe percorrere anche con Allegri.

Il parallelo è evidente e non casuale. Con Amorim sistemato, il Milan ha un allenatore. Con Markus Krösche — 45 anni, attuale direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte — e il suo storico braccio destro Timmo Hardung in arrivo come ds, il club rossonero avrà anche una dirigenza nuova. Solo a quel punto, con il puzzle completato, Cardinale e Ibrahimovic — di ritorno dagli Usa — potranno affrontare seriamente la questione Allegri.

Non hanno fretta, come si legge nella ricostruzione: il tecnico è ancora formalmente sotto stipendio fino al 30 giugno. Ma dopo quella data, la situazione cambia completamente. E Allegri lo sa, e De Laurentiis lo sa, e aspettano entrambi con una serenità che non è rassegnazione ma consapevolezza.

Il lungo corteggiamento tra De Laurentiis e Allegri: Sarri, Italiano e infine il sì di Max

De Laurentiis aveva accarezzato prima il ritorno di Sarri — ora all’Atalanta — poi tentato Italiano prima del suo sì al Besiktas. Solo allora la strada verso Allegri è diventata definitiva. Il corteggiamento tra i due dura da anni e l’intesa non è stata difficile da trovare.

La storia dell’accordo tra De Laurentiis e Allegri non è nata nel giro di qualche telefonata. È il risultato di un corteggiamento lungo anni, fatto di sondaggi, contatti diretti, strade percorse e abbandonate, e alla fine una stretta di mano che ha chiuso un cerchio aperto da tempo.

Prima di arrivare ad Allegri, De Laurentiis aveva inseguito altri profili. Il più seducente era quello del ritorno di Maurizio Sarri, il tecnico nato a Bagnoli che con il Napoli aveva costruito un calcio stupendo e che con la piazza aveva un rapporto di amore profondo. Ma i tentennamenti del tecnico — forse legati a ragioni personali, forse a valutazioni sul momento del club — hanno esaurito la pazienza del patron. Sarri, nel frattempo, ha scelto l’Atalanta, dove è stato ufficializzato proprio nelle ultime ore.

La seconda opzione aveva un nome preciso: Vincenzo Italiano. Un profilo diverso, più giovane, molto richiesto sul mercato degli allenatori. Ma anche qui la trattativa non è andata in porto: Italiano ha scelto il Besiktas e la strada turca, chiudendo definitivamente quella porta.

A quel punto la direzione è diventata una sola. Allegri. Un accordo che, secondo questa ricostruzione, non è stato complicato da trovare. Il tecnico ha chiesto e ottenuto un contratto biennale. Lo stipendio, 5 milioni netti all’anno, è inferiore a quello percepito da Antonio Conte nell’ultimo biennio. Un segnale interessante: Allegri non è venuto al Napoli per i soldi, ma per il progetto.

Staff e dettagli del contratto: chi porta con sé Allegri a Napoli

Allegri porterà con sé 8 collaboratori. Tra i nomi certi ci sono il vice Landucci, il preparatore atletico Folletti, il responsabile della fisioterapia Stefano Grani e — tra i profili citati — l’ex attaccante Corradi. Lo staff si integrerà con il riconfermato Raffaele Canonico e il suo vice Gennaro De Luca.

I dettagli dello staff raccontano qualcosa di più di una semplice lista di nomi. Raccontano il modo in cui Allegri lavora, il tipo di squadra che ha attorno a sé e il livello di fiducia che ripone in collaboratori che lo seguono da anni.

Con lui arrivano 8 collaboratori. Il vice è Landucci, presenza fissa nello staff allenatori di Allegri da anni. Il preparatore atletico è Folletti, figura centrale nella gestione fisica delle squadre del tecnico. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è anche quello di Corradi, ex attaccante con una carriera di alto livello, che potrebbe inserirsi nello staff con un ruolo tecnico.

Un elemento di continuità fondamentale è rappresentato dal responsabile della fisioterapia Stefano Grani: lo segue dai tempi di esperienze passate, diventando un punto di riferimento nel lavoro di recupero e prevenzione degli infortuni. Si integrerà nello staff medico del Napoli dove resteranno il riconfermato Raffaele Canonico e il suo vice Gennaro De Luca.

Questo mix tra la vecchia guardia di Allegri e lo staff già presente al Napoli non è un dettaglio organizzativo: è un messaggio di stabilità e continuità che il club vuole trasmettere internamente.

Allegri ha già in testa il lavoro da fare: Anguissa, Lobotka e i contatti congelati

Allegri ha congelato tutti i contatti con i giocatori del Napoli in attesa della firma ufficiale. Vuole capire in prima persona i malesseri di Anguissa e Lobotka. Appena arriverà l’annuncio, si muoverà, secondo questa ricostruzione, come un rullo compressore.

C’è un dettaglio umano in questa storia che racconta meglio di qualsiasi cifra contrattuale il tipo di allenatore che è Allegri. In questo momento ha congelato volontariamente ogni contatto con il mondo Napoli. Niente messaggi ai giocatori, niente sondaggi sullo spogliatoio, niente anticipazioni sulle sue idee tattiche. Aspetta la firma, e aspetta l’annuncio.

Non perché non voglia farlo, ma perché lo vuole fare nel modo giusto. Da allenatore del Napoli, non da candidato. È una questione di rispetto istituzionale che dice molto sul suo profilo professionale.

Analizzando nel dettaglio quello che ha già in mente, emergono due priorità chiare. La prima è quella di capire la situazione di Anguissa: il centrocampista camerunense è uscito dalla stagione in modo opaco, con prestazioni calate dopo l’infortunio e un contratto che non è stato ancora rinnovato. Allegri vuole parlargli direttamente, senza filtri. La seconda priorità è Lobotka: capire se il malessere che si percepisce da fuori sia reale o esagerato, e soprattutto capire se il regista slovacco sposa il progetto fino in fondo.

Appena arriverà la firma e l’annuncio ufficiale, secondo questa ricostruzione, Allegri si muoverà senza esitazioni. Come un rullo compressore. Non vede l’ora.

Il Valzer delle Panchine: Le Scelte Ufficiali Club Nuovo Allenatore Status Dettagli Contratto / Risoluzione Napoli Massimiliano Allegri ⚠️ In Attesa Biennale da 5 mln. Attesa risoluzione col Milan Milan Ruben Amorim ✅ Fatto Ha rinunciato all’ultimo anno col Man Utd Atalanta Maurizio Sarri ✅ Ufficiale Ex obiettivo del Napoli, ha firmato con la Dea

Il Nuovo Staff Tecnico del Napoli Nome Ruolo Note Massimiliano Allegri Allenatore Sostituisce Antonio Conte Marco Landucci Vice Allenatore Storico braccio destro di Allegri Simone Folletti Preparatore Atletico Responsabile della tenuta fisica della squadra Stefano Grani Resp. Fisioterapia Si integra con lo staff medico del Dott. Canonico Bernardo Corradi Collaboratore Tecnico Nome in valutazione per il reparto offensivo

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA STRETTA DI MANO CONTRO IL CALCIO DELLE PEC. C’è un contrasto quasi cinematografico in questa vicenda. Da una parte c’è il Milan di RedBird: un club gestito da algoritmi, fondi d’investimento e dirigenti che licenziano via PEC, con il proprietario e il suo Senior Advisor (Ibrahimovic) che disertano i giorni cruciali del mercato per presenziare a un evento UFC alla Casa Bianca di Donald Trump. Dall’altra parte c’è il Napoli di De Laurentiis, un club padronale dove la parola data e una stretta di mano valgono ancora più dei contratti. La scelta di Allegri di rinunciare ai soldi pur di non tradire l’accordo con ADL è un gesto d’altri tempi, che lo avvicina enormemente al cuore della piazza napoletana prima ancora di sedersi in panchina. Il Napoli ha trovato un condottiero che ha fame di campo, non di tribunali.

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📌 Tutto sull’arrivo di Allegri al Napoli Quando firma Massimiliano Allegri con il Napoli? La firma è attesa per la prossima settimana. Allegri ha garantito a De Laurentiis che, pur di rispettare l’accordo, è pronto a rinunciare alla buonuscita e all’ultimo anno di stipendio con il Milan. Quali sono le cifre del contratto di Allegri col Napoli? Il tecnico livornese firmerà un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra inferiore rispetto a quella percepita in precedenza da Antonio Conte. Chi farà parte dello staff tecnico di Allegri al Napoli? Allegri porterà 8 collaboratori. Tra i nomi principali ci sono il vice Marco Landucci, il preparatore atletico Simone Folletti e il responsabile della fisioterapia Stefano Grani. Si valuta anche Bernardo Corradi. Chi è il nuovo allenatore del Milan al posto di Allegri? Il Milan ha scelto il portoghese Ruben Amorim, esonerato a gennaio dal Manchester United. Amorim ha rinunciato all’ultimo anno di ingaggio con gli inglesi per firmare con i rossoneri. Dove allenerà Maurizio Sarri nella prossima stagione? Maurizio Sarri, che era stato inizialmente sondato da Aurelio De Laurentiis per un ritorno a Napoli, è stato ufficializzato come nuovo allenatore dell’Atalanta.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative all’accordo contrattuale tra Massimiliano Allegri e la SSC Napoli (biennale da 5 milioni netti) e la composizione del suo staff tecnico sono state riportate dal quotidiano Il Mattino. I dettagli sui movimenti dirigenziali del Milan (Krösche, Hardung, Amorim) e sulla presenza di Cardinale e Ibrahimovic negli USA sono frutto di ricostruzioni della stampa sportiva nazionale. Si specifica che la risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan è una dinamica legale ancora in corso. Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026.



