Chi è Ayyoub Bouaddi, quanto costa e perché il Napoli vuole il talento del Lille

📋 In Sintesi Il Napoli è sulle tracce di Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille e rivelazione assoluta del Mondiale 2026 con la maglia del Marocco. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo segue dal maggio 2025, ma oggi la valutazione del ragazzo è schizzata a 45 milioni di euro. Bouaddi, che studia matematica all’università e ha scelto la nazionale nordafricana rinunciando alla Francia, ha dominato il centrocampo contro il Brasile di Carlo Ancelotti a New York. Il Lille lo ha blindato con un rinnovo fino al 2029 e attende l’asta internazionale: su di lui ci sono già le big di Premier League, il PSG e il Real Madrid.

Chi è Ayyoub Bouaddi, quanto costa e perché il Napoli vuole comprare il centrocampista del Marocco?

Ricorderemo Brasile-Marocco come la notte in cui il mondo del calcio è rimasto folgorato dal talento di Ayyoub Bouaddi. Nel Mondiale americano dei quarantenni pronti alla loro “Last Dance”, sotto i riflettori di New York City, la scena se l’è presa un ragazzo di appena 18 anni. Un predestinato che lo scouting del Napoli aveva già cerchiato in rosso sui propri taccuini da oltre un anno, ma che oggi rischia di diventare il sogno proibito di mezza Europa.

Come ha giocato Ayyoub Bouaddi in Brasile-Marocco al Mondiale 2026?

Il classe 2007 ha dominato il centrocampo contro il Brasile di Ancelotti, registrando il 91% di precisione nei passaggi, 9 duelli vinti e 6 palloni recuperati.

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In una partita che ha rappresentato un ribaltamento gerarchico clamoroso — con Hakimi che in conferenza aveva definito il Marocco “il Brasile d’Africa” — il talento di Bouaddi si è espresso in tutta la sua purezza. Contro la Seleção guidata da Carlo Ancelotti, il diciottenne ha mostrato un’autorevolezza e una calma olimpica irreali per la sua età.

I dati (che Ayyoub, da studente di matematica, ama parecchio) contestualizzano una prova magistrale: 91% di precisione nei passaggi, tre dribbling riusciti, nove duelli a terra vinti e sei recuperi. Anche quando aggredito in pressione dai campioni brasiliani, Bouaddi ha mandato a vuoto gli avversari semplicemente orientando il corpo, anticipando la giocata di un tempo. Una leggerezza mentale e un controllo assoluto che hanno fatto capire ad Ancelotti quanto il Marocco sia ormai una superpotenza calcistica.

Chi è Ayyoub Bouaddi e quali sono le sue caratteristiche tecniche?

Nato in Francia ma nazionale marocchino, è un mediano completo, elegante e fisico. Fuori dal campo studia matematica e vince concorsi di oratoria.

Nato a Senlis, nell’Alta Francia, Bouaddi ha scelto di rappresentare il Marocco nonostante una lunga trafila nelle nazionali giovanili francesi. “Ho fatto la mia scelta: sono fiero di rappresentare il mio paese”, ha dichiarato. È il trionfo della strategia di “decolonizzazione” calcistica della Federazione marocchina, bravissima a fare scouting sui talenti della diaspora (ben 14 su 26 convocati sono nati fuori dal Marocco).

Testa sempre alta, chioma riccia e barba incolta: il suo stile aristocratico ricorda il primo Adrien Rabiot o Mateo Guendouzi, ma con margini di crescita superiori. Bouaddi è un centrocampista centrale in grado di giocare sia a due che in una mediana a tre, abbinando qualità di recupero palla a geometrie d’impostazione. Ma è fuori dal campo che sorprende: studia matematica in triennale e vince concorsi di oratoria all’Eliseo. Un profilo intellettuale atipico che si riflette nella sua intelligenza tattica sul prato verde.

Quanto costa Bouaddi e da quanto tempo lo segue il Napoli di Manna?

Giovanni Manna lo segue dal maggio 2025. Oggi il Lille lo valuta 45 milioni di euro, forte di un rinnovo firmato fino al 30 giugno 2029.

I più attenti al calcio estero non scoprono oggi il talento di Bouaddi. Lanciato da Paulo Fonseca nell’ottobre 2023, ha esordito in Champions League dominando contro il Real Madrid. Come confermato da Il Mattino, lo scouting del Napoli e il direttore sportivo Giovanni Manna lo avevano segnalato e bloccato virtualmente già nel maggio 2025, quando il suo prezzo era ancora abbordabile.

Oggi, però, la valutazione è schizzata alle stelle. Il Lille, società che ha fatto delle plusvalenze il suo core business (l’ultimo grande affare con il Napoli fu Victor Osimhen), lo valuta non meno di 45 milioni di euro. Una cifra destinata ad aumentare se il Mondiale del Marocco dovesse proseguire su questi livelli. Il club francese si è tutelato facendogli firmare a dicembre un rinnovo fino al 2029, preparandosi a scatenare un’asta internazionale che coinvolgerà Real Madrid, PSG e le big di Premier League.

Qual è il retroscena svelato da Di Marzio su Bouaddi Allegri e il Milan?

Se Giovanni Manna segue il ragazzo dal maggio 2025, Massimiliano Allegri lo aveva già inserito nel suo personalissimo database. A svelare l’incredibile retroscena è stato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, intervenuto nel suo podcast “Caffè Di Marzio”.

“L’anno scorso, quando Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c’era il nome di Bouaddi”, ha raccontato l’esperto di mercato. “Allegri e il suo staff di scouting lo avevano già inserito in quello che sarebbe stato il centrocampo del futuro. Bouaddi rappresentava una grande occasione”. Ma perché l’affare non si concretizzò? La risposta risiede nelle dinamiche interne della vecchia dirigenza rossonera. Il Milan aveva già bloccato Ricci a gennaio e, successivamente, l’allora DS Igli Tare decise di puntare tutto su Luka Modric per garantire carisma e leadership immediata al reparto, chiudendo di fatto le porte al giovane talento del Lille.

Oggi, le strade di Allegri e Bouaddi potrebbero incrociarsi all’ombra del Vesuvio. “Non mi stupirebbe l’accostamento Allegri-Bouaddi al Napoli”, ha concluso Di Marzio, “perché è un giocatore che Massimiliano aveva già nel suo radar e che sicuramente ha anche oggi Giovanni Manna”. Una convergenza tecnica totale tra allenatore e direttore sportivo.

Dossier Mercato: Ayyoub Bouaddi Parametro Dettaglio Impatto sul Napoli Età e Nazionalità 18 anni (Classe 2007) – Marocco / Francia ✅ Profilo ideale Valutazione Lille 45 Milioni di Euro (in crescita) 🔴 Costo proibitivo Scadenza Contratto 30 Giugno 2029 🔴 Nessuna leva negoziale Concorrenza Real Madrid, PSG, Premier League ⚠️ Rischio asta internazionale Precedenti tra i Club Asse consolidato (Affare Osimhen) ✅ Ottimi rapporti

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PARADOSSO DELLO SCOUTING MODERNO. La vicenda Bouaddi è la fotografia perfetta del calcio italiano nel 2026. Da un lato, c’è da fare un applauso a scena aperta a Giovanni Manna e allo scouting del Napoli: aver individuato questo ragazzo nel maggio 2025, trovando peraltro la sponda tecnica di un Allegri che lo voleva già al Milan, dimostra una competenza di altissimo livello. Dall’altro lato, c’è la frustrazione economica. Averlo visto prima non basta più. Se non hai la forza economica per chiudere l’operazione quando il giocatore vale 15 milioni, un anno dopo ti ritrovi a guardare il Lille che chiede 45 milioni dopo una notte magica al Mondiale. Oggi, portare Bouaddi a Napoli è quasi impossibile senza la cessione di un top player. Il talento lo avevamo in pugno, i soldi della Premier League rischiano di portarcelo via.

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📌 Tutto su Ayyoub Bouaddi e il Napoli Cosa ha rivelato Gianluca Di Marzio su Bouaddi e Allegri? Il giornalista ha svelato che Massimiliano Allegri aveva già inserito Bouaddi nella lista della spesa quando allenava il Milan. L’affare saltò perché la dirigenza rossonera preferì acquistare Ricci e Luka Modric. Chi è Ayyoub Bouaddi e in che ruolo gioca? Ayyoub Bouaddi è un centrocampista classe 2007 di proprietà del Lille. Nato in Francia, ha scelto di giocare per la nazionale del Marocco. È un mediano completo, abile sia nel recupero palla che nell’impostazione del gioco. Quanto costa Ayyoub Bouaddi? Attualmente il Lille valuta il giocatore circa 45 milioni di euro. La cifra è destinata a salire viste le sue eccellenti prestazioni al Mondiale 2026 e il contratto rinnovato fino al 2029. Da quanto tempo il Napoli segue Bouaddi? Lo scouting del Napoli e il direttore sportivo Giovanni Manna seguono il ragazzo da oltre un anno. I primi contatti e le relazioni positive risalgono al maggio 2025. Come ha giocato Bouaddi contro il Brasile al Mondiale? A New York, contro il Brasile di Ancelotti, il 18enne ha dominato il centrocampo registrando il 91% di precisione nei passaggi, vincendo 9 duelli a terra e recuperando 6 palloni.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Il retroscena di mercato relativo all’interesse di Massimiliano Allegri per Ayyoub Bouaddi ai tempi del Milan è stato svelato dal giornalista Gianluca Di Marzio nel suo podcast “Caffè Di Marzio”. Le informazioni relative all’interesse pregresso del Napoli (maggio 2025) e la valutazione attuale di 45 milioni di euro sono state riportate dal quotidiano Il Mattino. I dati statistici della partita Brasile-Marocco del Mondiale 2026 sono estratti dai report ufficiali dei match analyst. Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2026.



