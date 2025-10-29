Calcio Napoli

Anguissa MVP, il retroscena con Milinkovic-Savic: “Se non lo prendo mio figlio mi ammazza”

Divertente siparietto nel post-partita di Lecce. L'autore del gol voleva cedere il premio al portiere, poi ci ripensa per un motivo speciale.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaOttobre 29, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 29, 2025
Anguissa milinkovic savic mvp

Una vittoria sofferta, un rigore parato e un gol pesantissimo. Ma l’immagine più bella del post-partita di Lecce-Napoli arriva dai microfoni di DAZN, con un siparietto esilarante e tenero che racconta alla perfezione il clima sereno e unito che si respira nello spogliatoio di Antonio Conte. Protagonisti i due eroi di giornata: l’autore del gol, Frank Zambo Anguissa, e il para-rigori, Vanja Milinković-Savić.

Anguissa MVP, il retroscena con Milinkovic-Savic: "Se non lo prendo mio figlio mi ammazza"
Vanja Milinković-Savić para il rigore a Camarda

“Se non lo Prendo, mio Figlio mi Ammazza”: il Divertente Retroscena

La scena è semplice. Ad Anguissa viene consegnato il premio di MVP (Man of the Match) per la sua prestazione e il suo gol decisivo. Il centrocampista, con grande sportività, vorrebbe cederlo al compagno, autore di un intervento altrettanto decisivo dal dischetto. Ma poi, con un sorriso disarmante, ci ripensa e svela il motivo: “Sì, volevo darlo a Milinkovic, ma poi mio figlio mi ammazza, non posso…”. Una battuta che scatena le risate in studio e la pronta replica del portiere serbo, che sta al gioco: “Per i bambini si fa di tutto, va bene così”, mostrando grande intesa e amicizia.

Anguissa e la Gestione di Conte: “A volte dobbiamo Calmarlo”

Superato il momento divertente, il centrocampista del Napoli ha parlato anche della gestione di Antonio Conte, descrivendo l’energia incontenibile del suo allenatore. “Quando gli dico di stare calmo? Sappiamo che lui ha sempre questa voglia, questa cattiveria… Siamo contenti, ma a volte dobbiamo gestire la partita”. Un piccolo retroscena che racconta il rapporto diretto e onesto tra la squadra e il suo condottiero. “Capisco che per lui è difficile stare fuori, vuole vincere sempre. Per questo fa così”.

La “Formula” di Milinkovic-Savic sui Rigori: “È Qualcosa che hai Dentro”

Grande protagonista anche Vanja Milinković-Savić, che ancora una volta si è dimostrato un fattore decisivo. Alla domanda su quale sia il suo segreto nel parare i rigori, il portiere serbo ha dato una risposta che mischia istinto e preparazione. “Me lo chiedete ogni volta, sono analisi… Però puoi analizzare quanto vuoi, ma alla fine è qualcosa che hai dentro, che ti fa buttare da una parte o dall’altra”. Nessuna formula magica, dunque, ma un talento naturale che ha permesso al Napoli di blindare una vittoria fondamentale, dando continuità al successo contro l’Inter e confermando che questa squadra, anche nelle giornate più complicate, ha trovato il modo per restare in vetta.

Tag
Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaOttobre 29, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 29, 2025
Salvatore Bellavista

Salvatore Bellavista

SangueAzzurro (Salvatore Bellavista): Giornalista per vocazione, tifoso per destino. Salvatore Bellavista porta su Napolissimo.it il racconto autentico del mondo SSC Napoli, con analisi lucide e un amore incondizionato per la maglia.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it