Anguissa, spunta l’ipotesi a sorpresa: può rinunciare alla Coppa d’Africa per il Napoli

In un inizio di stagione da favola, con il Napoli di Conte che vola, l’unica, grande ombra all’orizzonte era una certezza quasi matematica: l’assenza di Frank Zambo Anguissa tra dicembre e gennaio per la Coppa d’Africa. Una tegola pesantissima, la perdita dell’uomo più insostituibile dello scacchiere azzurro. Ma ora, a sorpresa, il Corriere dello Sport apre uno scenario clamoroso, un’ipotesi che fino a ieri sembrava fantascienza: il gigante camerunense potrebbe decidere di rinunciare alla nazionale per amore del Napoli.

“Anguissa rinuncia alla Coppa d’Africa”: l’Indiscrezione che Fa Sognare i Tifosi

La notizia è di quelle che scuotono l’ambiente. Secondo il quotidiano, “se tutti gli incastri funzioneranno a dovere, Anguissa potrebbe anche riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa”. Una possibilità “difficile ma non impossibile”, che nasce da un cocktail di fattori potentissimi. Da un lato, il suo status di leader assoluto in una squadra che lotta per lo scudetto e la Champions. Dall’altro, un rinnovo di contratto imminente che lo legherà ancora di più al club, con uno stipendio da top player da 4 milioni di euro a stagione. Questo doppio legame, tecnico ed economico, potrebbe spingerlo a una scelta di cuore e di testa.

Dominatore Totale: un Avvio di Stagione da MVP Assoluto

Capire questa ipotesi è impossibile senza guardare i numeri spaventosi del suo inizio di stagione. Anguissa non è solo un giocatore importante: è il centro di tutto. Quattro gol in campionato, cinque volte eletto MVP della partita su nove giornate. Corre, lotta, imposta, segna. È un giocatore totale, che Antonio Conte ha reso ancora più dominante. La sua assenza per un mese, nel cuore della stagione, sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del Napoli. Un’assenza che ora, forse, si può evitare.

Il Rifiuto alle Big d’Europa e la Scelta del Cuore

La fedeltà di Anguissa non è una novità. Già in estate, il centrocampista ha respinto al mittente offerte faraoniche provenienti da top club europei come Monaco e Galatasaray, oltre a sirene milionarie dall’Arabia Saudita. La sua scelta è stata chiara: restare a Napoli, in una città che lo ama e in un progetto che lo vede protagonista assoluto. Ora, quella scelta d’amore potrebbe diventare ancora più estrema. Le prossime settimane, tra campionato, Champions e la firma sul rinnovo, saranno decisive per capire se il sogno dei tifosi potrà trasformarsi in una clamorosa realtà.