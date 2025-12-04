Vergara, l’ascesa nei numeri: dall’assist in Coppa Italia ai dati che hanno convinto Conte

La consacrazione. Antonio Vergara, ha brillato alla prima assoluta da titolare al Maradona. Antonio Conte ha trovato una risorsa reale: un talento cresciuto in casa che, dopo il calvario della rottura del crociato nel 2023, ora si candida come alternativa di qualità sulla trequarti. Ultimo aggiornamento: Coppa Italia Nella sfida contro il Cagliari il centrocampista classe 2003 ha servito l’assist decisivo per l’1-0 di Lorenzo Lucca. Vergara ha giocato 74 minuti da titolare, fornendo il suo primo assist ufficiale per Lucca e vincendo 7 duelli su 12. Una prestazione da 7.5 in pagella.

Antonio Vergara: 801 giorni per uscire dall’inferno

Per capire chi è oggi Antonio Vergara, bisogna tornare al 16 settembre 2023. Con la maglia della Reggiana, il ginocchio fa crack: rottura del crociato. Per un ragazzo di 20 anni in ascesa, poteva essere la fine.

Invece è stata la genesi della sua “cazzimma”. Sono passati esattamente 801 giorni tra quel dolore e la gioia della prima da titolare al Maradona. Una “Perseveranza” che ricorda i film di Sorrentino, ma scritta col sudore a Castel Volturno.

Le radici: Frattaminore e il mito di Insigne

C’è un filo invisibile che collega Vergara alla storia recente del Napoli. Viene da Frattaminore, a due passi da quella Frattamaggiore che ha dato i natali a Lorenzo Insigne. Come l’ex capitano, anche Vergara è “profeta in patria”, cresciuto nel vivaio azzurro fin da bambino.

Ma a differenza di Insigne, che ha dovuto girare l’Italia (Foggia, Pescara) prima di imporsi, Vergara ha sfruttato l’emergenza per prendersi il Napoli subito. “Giocare per la squadra della mia città è un sogno che si realizza”, ha detto nel post-partita.

I Numeri della svolta (Coppa Italia e non solo)

La partita contro il Cagliari non è stata un episodio isolato, ma la certificazione di una crescita. Ecco i dati che Conte osserva:

Dato Valore Significato Minuti giocati 74′ Tenuta fisica da titolare Precisione passaggi 82% Qualità tecnica sotto pressione Occasioni create 2 Incidenza offensiva reale

Statistiche Stagionali 2025/26: i numeri di Antonio Vergara

Antonio Conte sta inserendo Vergara con un minutaggio scientifico. Ecco il riepilogo dei dati stagionali aggiornati, che mostrano come il classe 2003 stia scalando le gerarchie:

DATI GENERALI VALORE Presenze Totali 3 Minuti Giocati 75′ Assist 1 Valore Mercato 2 mln € Scadenza Contratto 2030

Analisi Ruolo: Trequartista o Esterno?

La vera forza di Vergara, che emerge dall’analisi di Opta, è la sua interpretazione del ruolo. Nel 3-4-2-1 del Napoli non gioca come un esterno puro (alla Politano), ma come una sottopunta tattica.

I suoi dati difensivi sono d’élite: si posiziona nel 98° percentile per azioni difensive tra i pari ruolo. Questo significa che Vergara garantisce a Conte:

Equilibrio: Torna a coprire come un mediano aggiunto. Qualità: Ha il 59% di percentile nelle occasioni create. Fisicità: Vince il 77% dei duelli aerei, un dato anomalo (e prezioso) per un trequartista.

Il confronto: Vergara vs i titolari

Rispetto a Neres o Kvaratskhelia, Vergara offre meno dribbling puro (29% di tentativi di tiro) ma molto più lavoro sporco. È il giocatore ideale per le partite bloccate o per difendere un risultato, motivo per cui Conte ha bloccato la sua cessione in prestito.

