Vergara, l’ascesa nei numeri: dall’assist in Coppa Italia ai dati che hanno convinto Conte

Non è solo una promessa, ora parlano i dati. L'analisi numerica del talento di Frattamaggiore: l'impatto a partita in corso, la heatmap contro il Cagliari e quel rinnovo che vale come un acquisto.

Dicembre 4, 2025
La consacrazione.  Antonio Vergara, ha brillato alla prima assoluta da titolare al Maradona. Antonio Conte ha trovato una risorsa reale: un talento cresciuto in casa che, dopo il calvario della rottura del crociato nel 2023, ora si candida come alternativa di qualità sulla trequarti.

Nella sfida contro il Cagliari il centrocampista classe 2003 ha servito l’assist decisivo per l’1-0 di Lorenzo Lucca. Vergara ha giocato 74 minuti da titolare, fornendo il suo primo assist ufficiale per Lucca e vincendo 7 duelli su 12. Una prestazione da 7.5 in pagella.

Antonio Vergara: 801 giorni per uscire dall’inferno

Per capire chi è oggi Antonio Vergara, bisogna tornare al 16 settembre 2023. Con la maglia della Reggiana, il ginocchio fa crack: rottura del crociato. Per un ragazzo di 20 anni in ascesa, poteva essere la fine.

Invece è stata la genesi della sua “cazzimma”. Sono passati esattamente 801 giorni tra quel dolore e la gioia della prima da titolare al Maradona. Una “Perseveranza” che ricorda i film di Sorrentino, ma scritta col sudore a Castel Volturno.

Le radici: Frattaminore e il mito di Insigne

C’è un filo invisibile che collega Vergara alla storia recente del Napoli. Viene da Frattaminore, a due passi da quella Frattamaggiore che ha dato i natali a Lorenzo Insigne. Come l’ex capitano, anche Vergara è “profeta in patria”, cresciuto nel vivaio azzurro fin da bambino.

Ma a differenza di Insigne, che ha dovuto girare l’Italia (Foggia, Pescara) prima di imporsi, Vergara ha sfruttato l’emergenza per prendersi il Napoli subito. “Giocare per la squadra della mia città è un sogno che si realizza”, ha detto nel post-partita.

I Numeri della svolta (Coppa Italia e non solo)

La partita contro il Cagliari non è stata un episodio isolato, ma la certificazione di una crescita. Ecco i dati che Conte osserva:

Dato Valore Significato
Minuti giocati 74′ Tenuta fisica da titolare
Precisione passaggi 82% Qualità tecnica sotto pressione
Occasioni create 2 Incidenza offensiva reale

Statistiche Stagionali 2025/26: i numeri di Antonio Vergara

Antonio Conte sta inserendo Vergara con un minutaggio scientifico. Ecco il riepilogo dei dati stagionali aggiornati, che mostrano come il classe 2003 stia scalando le gerarchie:

DATI GENERALI VALORE
Presenze Totali 3
Minuti Giocati 75′
Assist 1
Valore Mercato 2 mln €
Scadenza Contratto 2030

Analisi Ruolo: Trequartista o Esterno?

La vera forza di Vergara, che emerge dall’analisi di Opta, è la sua interpretazione del ruolo. Nel 3-4-2-1 del Napoli non gioca come un esterno puro (alla Politano), ma come una sottopunta tattica.

I suoi dati difensivi sono d’élite: si posiziona nel 98° percentile per azioni difensive tra i pari ruolo. Questo significa che Vergara garantisce a Conte:

  1. Equilibrio: Torna a coprire come un mediano aggiunto.
  2. Qualità: Ha il 59% di percentile nelle occasioni create.
  3. Fisicità: Vince il 77% dei duelli aerei, un dato anomalo (e prezioso) per un trequartista.

Il confronto: Vergara vs i titolari

Rispetto a Neres o Kvaratskhelia, Vergara offre meno dribbling puro (29% di tentativi di tiro) ma molto più lavoro sporco. È il giocatore ideale per le partite bloccate o per difendere un risultato, motivo per cui Conte ha bloccato la sua cessione in prestito.

📌 Domande Frequenti su Antonio Vergara

In che ruolo gioca nel Napoli di Conte?

Vergara è un mancino naturale che agisce prevalentemente come esterno destro a piede invertito o trequartista. Nel 3-4-2-1 di Conte occupa la posizione di “sottopunta” di destra, con licenza di accentrarsi per tirare o rifinire.

Quali sono le sue statistiche stagionali?

Nella stagione 2025/26 ha collezionato 3 presenze totali (Serie A, Champions, Coppa Italia) per 75 minuti complessivi. Il suo highlight è l’assist fornito contro il Cagliari in Coppa Italia.

Quando scade il suo contratto?

Il Napoli ha blindato il talento di Frattaminore con un rinnovo a lungo termine: l’accordo attuale scade il 30 giugno 2030.

Che infortunio ha avuto in passato?

Nel settembre 2023, durante il prestito alla Reggiana, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. È rientrato in campo nel finale della stagione 2023/24, recuperando completamente la condizione atletica.

