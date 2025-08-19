Napoli oggi

Chi è Arokodare: il gigante del Genk che il Napoli valuta per sostituire Lukaku

L'infortunio di Lukaku spinge il Napoli su un nuovo obiettivo. Contatti con gli agenti di Tolu Arokodare, capocannoniere in Belgio: è un gigante di quasi 2 metri.

Chi è Arokodare: il gigante nigeriano nel mirino del Napoli

Un gigante di quasi due metri, capocannoniere in Belgio e con un fiuto del gol che ricorda Osimhen e Lukaku. Con lo stop forzato del belga, il Napoli è costretto a setacciare il mercato, e uno dei nomi nuovi e più intriganti emersi nelle ultime ore è quello di Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Genk.

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato i primi contatti tra il club azzurro e gli agenti del giocatore. Un profilo che il Milan aveva già seguito a inizio estate e che ora è entrato con forza nei radar del DS Manna.

Tolu Arokodare

La scheda: un gigante da quasi 2 metri

La prima caratteristica che salta all'occhio è la sua imponente struttura fisica: 199 centimetri per quasi 100 chilogrammi di peso. Arokodare è un vero e proprio "panzer" d'area di rigore, un giocatore che fa della stazza la sua arma principale per proteggere il pallone e far salire la squadra.

Ma non è solo fisico. Nonostante le dimensioni, è dotato di una buona agilità e, soprattutto, sa come si fa gol. Le sue caratteristiche lo rendono un mix ideale tra la potenza di Lukaku e i movimenti in area di rigore del suo connazionale Victor Osimhen.

Il Re dei Bomber in Belgio: 21 gol nell'ultima stagione

Tolu Arokodare non è una scommessa, ma una certezza dal punto di vista realizzativo. La scorsa stagione è stata quella della sua consacrazione definitiva, laureandosi capocannoniere del campionato belga con la maglia del Genk.

Ha messo a segno ben 17 reti in 30 partite nella regular season, a cui vanno aggiunti 6 assist e altri 4 gol in 10 partite nella fase playoff. Numeri da attaccante di razza, che hanno attirato l'attenzione di diversi club europei.

L'operazione: cifre e stato della trattativa

La crescita esponenziale del giocatore ha ovviamente fatto lievitare il suo prezzo. La valutazione che il Genk fa del suo cartellino si attesta oggi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il Napoli, per ora, si è limitato a un primo contatto esplorativo con l'entourage per capire i margini di manovra.

Cresciuto in campionati "minori" come quello lettone, è poi passato da Germania e Francia prima di esplodere in Belgio. Ora, per il gigante nigeriano, potrebbe essere arrivato il momento del grande salto nel campionato italiano.

Le migliori skill di Arokodare

Ecco un video con alcune delle migliori giocate di Tolu Arokodare, tra gol spettacolari, colpi di testa e azioni personali che lo hanno reso protagonista in Belgio.

