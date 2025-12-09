Napoli oggi

Probabili formazioni Benfica-Napoli: le scelte di Conte, come sta McTominay e dove vedere la partita

Gli azzurri al "Da Luz" per cercare punti pesanti in ottica classifica. L'allenatore punta sul blocco che ha battuto la Juventus. Sette assenti costringono agli straordinari in mediana.

Le prove di formazione. Antonio Conte non fa calcoli e punta sulla continuità. Secondo le ultime da Castel Volturno, contro il Benfica  scenderà in campo lo stesso Napoli che ha vinto il big match di campionato. Fiducia al 3-4-3 con Scott McTominay costretto agli straordinari a centrocampo e il tridente leggero Neres-Hojlund-Lang. Ricordiamo che la gara è visibile esclusivamente su Amazon Prime Video.

Conte si affida alle certezze: squadra che vince non si tocca

L’emergenza infortuni ha un lato positivo: ha tolto ogni dubbio di formazione. Con la rosa ridotta all’osso a centrocampo, Antonio Conte ha trovato un assetto che funziona e intende mantenerlo anche in Europa. Al “Da Luz” si rivedrà la formazione che ha dominato la Juventus.

Il tecnico chiede un ulteriore sforzo a Scott McTominay. Lo scozzese, rigenerato nel nuovo ruolo di mediano “totale” (come abbiamo spiegato nella nostra analisi tattica), stringerà i denti accanto ad Elmas. In attacco, le quotazioni di Noa Lang sono altissime: l’olandese ha convinto tutti e va verso una nuova maglia da titolare a discapito di Politano, pronto a subentrare.

Benfica-Napoli: Le Probabili Formazioni

Antonio Conte, pressato dall’emergenza infortuni e dall’obbligo di fare punti, non fa calcoli: a Lisbona va in campo la miglior formazione possibile, la stessa che ha battuto la Juventus. Fiducia al tridente “leggero” e al muro difensivo Buongiorno-Rrahmani-Beukema.

Intanto la società resta vigile sui conti, specialmente dopo l’allarme sui rischi dei diritti TV e il caso DAZN che abbiamo analizzato in questo dossier esclusivo.

NAPOLI (3-4-3)

  • Milinkovic-Savic
  • Beukema, Rrahmani, Buongiorno
  • Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera
  • David Neres, Hojlund, Noa Lang

Allenatore: Antonio Conte.

BENFICA (4-2-3-1)

  • Trubin
  • Dedić, A. Silva, Otamendi, Dahl
  • Barrenechea, Rios
  • Aursnes, Barreiro, Sudakov
  • Pavlidis

Allenatore: José Mourinho.

L’Analisi Tattica: dove si vince e dove si perde

Le formazioni da sole non bastano. La vera partita si deciderà su questi tre duelli chiave:

1. Il Ring a Centrocampo: McTominay vs Barreiro

Con Lobotka out, McTominay è il motore del Napoli. Mourinho lo sa e gli piazzerà addosso Barreiro con un solo compito: impedirgli di pensare e di inserirsi. Se lo scozzese vince questo duello fisico, il Napoli domina.

2. La Freccia e il Muro: Neres vs Otamendi

Qui il Napoli ha un vantaggio netto. L’argentino Otamendi ha esperienza ma soffre la velocità. Conte chiederà a David Neres di puntarlo sistematicamente nell’uno contro uno per creare superiorità numerica.

3. Il Fantasma tra le Linee: occhio a Sudakov

Il talento ucraino è il pericolo numero uno. Agirà tra il centrocampo e la difesa del Napoli. Sarà compito di Elmas e Rrahmani comunicare per non lasciargli mai lo spazio per il tiro dal limite, la sua specialità.

Benfica-Napoli: analisi del match e situazione di classifica

La sfida del Da Luz non è una semplice partita del girone, è uno snodo cruciale per il futuro europeo di entrambe le squadre. La classifica del girone unico di Champions League parla chiaro e impone di fare punti:

  • Napoli: 20° posto con 7 punti (zona playoff a rischio se non si vince).
  • Benfica: 30° posto con 1 vittoria e 4 sconfitte (situazione critica).
  • Obiettivo: Entrare nelle prime 24 per evitare l’eliminazione diretta.
L’Arbitro: Slavko Vinčić, il fischietto della finale Champions

Per una sfida così delicata, la UEFA ha designato uno dei suoi direttori di gara più quotati: lo sloveno Slavko Vinčić, già arbitro della finale di Champions League 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Un fischietto esperto ma dal cartellino facile.

I precedenti e la gestione disciplinare

Vinčić porta bene agli azzurri: l’unico precedente è la vittoria per 2-0 contro il Braga nella Champions League 2023. Attenzione però al metro di giudizio:

  • Media Cartellini: 4.13 gialli a partita (dato storico su oltre 330 gare).
  • Espulsioni: 0.1 a partita.

Il dettaglio che pesa: Vinčić non ama le proteste e tende a “sventolare” subito il giallo per mantenere il controllo. In una bolgia come il Da Luz, i centrocampisti del Napoli (soprattutto McTominay, che va molto a contrasto) dovranno stare attenti a non caricarsi di ammonizioni precoci.

Il Bollettino Medico: chi non ci sarà

L’emergenza infortuni in casa Napoli è totale. Ecco il punto della situazione e le date di rientro stimate:

Giocatore Infortunio Rientro Previsto
Lobotka, Lukaku, Meret Infortuni muscolari/traumatici Metà Dicembre 2025
Gilmour, Anguissa Lesioni gravi/post-operazione Febbraio 2026
De Bruyne Lesione bicipite femorale Marzo 2026

Il Pronostico: cosa dicono i Bookmaker?

Nonostante la classifica, il fattore campo spinge il Benfica. Le quote medie dei principali bookmaker sono chiare:

  • Segno 1 (Vittoria Benfica): 2.20
  • Segno X (Pareggio): 3.50
  • Segno 2 (Vittoria Napoli): 3.10

La parola ai tifosi: Il Napoli può sovvertire il pronostico e fare il colpaccio al Da Luz? Dite la vostra nei commenti!

Dove Vedere la Partita in TV e Streaming

Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Non sarà visibile su Sky. Calcio d’inizio martedì 10 dicembre alle ore 21:00.

📌 Il punto pre-partita

Cosa succede se il Napoli vince?
Salirebbe a 10 punti in classifica, mettendosi al riparo per la qualificazione ai playoff e avvicinando le prime 8 posizioni che valgono gli ottavi diretti.

Hojlund è titolare?
Sì, dopo la doppietta alla Juve è intoccabile, anche in attesa del rientro di Lukaku.

