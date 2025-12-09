Probabili formazioni Benfica-Napoli: le scelte di Conte, come sta McTominay e dove vedere la partita

Le prove di formazione. Antonio Conte non fa calcoli e punta sulla continuità. Secondo le ultime da Castel Volturno, contro il Benfica scenderà in campo lo stesso Napoli che ha vinto il big match di campionato. Fiducia al 3-4-3 con Scott McTominay costretto agli straordinari a centrocampo e il tridente leggero Neres-Hojlund-Lang. Ricordiamo che la gara è visibile esclusivamente su Amazon Prime Video.
Conte si affida alle certezze: squadra che vince non si tocca
L’emergenza infortuni ha un lato positivo: ha tolto ogni dubbio di formazione. Con la rosa ridotta all’osso a centrocampo, Antonio Conte ha trovato un assetto che funziona e intende mantenerlo anche in Europa. Al “Da Luz” si rivedrà la formazione che ha dominato la Juventus.
Il tecnico chiede un ulteriore sforzo a Scott McTominay. Lo scozzese, rigenerato nel nuovo ruolo di mediano “totale” (come abbiamo spiegato nella nostra analisi tattica), stringerà i denti accanto ad Elmas. In attacco, le quotazioni di Noa Lang sono altissime: l’olandese ha convinto tutti e va verso una nuova maglia da titolare a discapito di Politano, pronto a subentrare.
Benfica-Napoli: Le Probabili Formazioni
Antonio Conte, pressato dall’emergenza infortuni e dall’obbligo di fare punti, non fa calcoli: a Lisbona va in campo la miglior formazione possibile, la stessa che ha battuto la Juventus. Fiducia al tridente “leggero” e al muro difensivo Buongiorno-Rrahmani-Beukema.
Intanto la società resta vigile sui conti, specialmente dopo l’allarme sui rischi dei diritti TV e il caso DAZN che abbiamo analizzato in questo dossier esclusivo.
NAPOLI (3-4-3)
- Milinkovic-Savic
- Beukema, Rrahmani, Buongiorno
- Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera
- David Neres, Hojlund, Noa Lang
Allenatore: Antonio Conte.
BENFICA (4-2-3-1)
- Trubin
- Dedić, A. Silva, Otamendi, Dahl
- Barrenechea, Rios
- Aursnes, Barreiro, Sudakov
- Pavlidis
Allenatore: José Mourinho.
L’Analisi Tattica: dove si vince e dove si perde
Le formazioni da sole non bastano. La vera partita si deciderà su questi tre duelli chiave:
1. Il Ring a Centrocampo: McTominay vs Barreiro
Con Lobotka out, McTominay è il motore del Napoli. Mourinho lo sa e gli piazzerà addosso Barreiro con un solo compito: impedirgli di pensare e di inserirsi. Se lo scozzese vince questo duello fisico, il Napoli domina.
2. La Freccia e il Muro: Neres vs Otamendi
Qui il Napoli ha un vantaggio netto. L’argentino Otamendi ha esperienza ma soffre la velocità. Conte chiederà a David Neres di puntarlo sistematicamente nell’uno contro uno per creare superiorità numerica.
3. Il Fantasma tra le Linee: occhio a Sudakov
Il talento ucraino è il pericolo numero uno. Agirà tra il centrocampo e la difesa del Napoli. Sarà compito di Elmas e Rrahmani comunicare per non lasciargli mai lo spazio per il tiro dal limite, la sua specialità.
Benfica-Napoli: analisi del match e situazione di classifica
La sfida del Da Luz non è una semplice partita del girone, è uno snodo cruciale per il futuro europeo di entrambe le squadre. La classifica del girone unico di Champions League parla chiaro e impone di fare punti:
- Napoli: 20° posto con 7 punti (zona playoff a rischio se non si vince).
- Benfica: 30° posto con 1 vittoria e 4 sconfitte (situazione critica).
- Obiettivo: Entrare nelle prime 24 per evitare l’eliminazione diretta.
L’Arbitro: Slavko Vinčić, il fischietto della finale Champions
Per una sfida così delicata, la UEFA ha designato uno dei suoi direttori di gara più quotati: lo sloveno Slavko Vinčić, già arbitro della finale di Champions League 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Un fischietto esperto ma dal cartellino facile.
I precedenti e la gestione disciplinare
Vinčić porta bene agli azzurri: l’unico precedente è la vittoria per 2-0 contro il Braga nella Champions League 2023. Attenzione però al metro di giudizio:
- Media Cartellini: 4.13 gialli a partita (dato storico su oltre 330 gare).
- Espulsioni: 0.1 a partita.
Il dettaglio che pesa: Vinčić non ama le proteste e tende a “sventolare” subito il giallo per mantenere il controllo. In una bolgia come il Da Luz, i centrocampisti del Napoli (soprattutto McTominay, che va molto a contrasto) dovranno stare attenti a non caricarsi di ammonizioni precoci.
Il Bollettino Medico: chi non ci sarà
L’emergenza infortuni in casa Napoli è totale. Ecco il punto della situazione e le date di rientro stimate:
|Giocatore
|Infortunio
|Rientro Previsto
|Lobotka, Lukaku, Meret
|Infortuni muscolari/traumatici
|Metà Dicembre 2025
|Gilmour, Anguissa
|Lesioni gravi/post-operazione
|Febbraio 2026
|De Bruyne
|Lesione bicipite femorale
|Marzo 2026
Il Pronostico: cosa dicono i Bookmaker?
Nonostante la classifica, il fattore campo spinge il Benfica. Le quote medie dei principali bookmaker sono chiare:
- Segno 1 (Vittoria Benfica): 2.20
- Segno X (Pareggio): 3.50
- Segno 2 (Vittoria Napoli): 3.10
La parola ai tifosi: Il Napoli può sovvertire il pronostico e fare il colpaccio al Da Luz? Dite la vostra nei commenti!
Dove Vedere la Partita in TV e Streaming
Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Non sarà visibile su Sky. Calcio d’inizio martedì 10 dicembre alle ore 21:00.
📌 Il punto pre-partita
Cosa succede se il Napoli vince?
Salirebbe a 10 punti in classifica, mettendosi al riparo per la qualificazione ai playoff e avvicinando le prime 8 posizioni che valgono gli ottavi diretti.
Hojlund è titolare?
Sì, dopo la doppietta alla Juve è intoccabile, anche in attesa del rientro di Lukaku.