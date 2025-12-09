Probabili formazioni Benfica-Napoli: le scelte di Conte, come sta McTominay e dove vedere la partita

Le prove di formazione. Antonio Conte non fa calcoli e punta sulla continuità. Secondo le ultime da Castel Volturno, contro il Benfica scenderà in campo lo stesso Napoli che ha vinto il big match di campionato. Fiducia al 3-4-3 con Scott McTominay costretto agli straordinari a centrocampo e il tridente leggero Neres-Hojlund-Lang. Ricordiamo che la gara è visibile esclusivamente su Amazon Prime Video.

Conte si affida alle certezze: squadra che vince non si tocca

L’emergenza infortuni ha un lato positivo: ha tolto ogni dubbio di formazione. Con la rosa ridotta all’osso a centrocampo, Antonio Conte ha trovato un assetto che funziona e intende mantenerlo anche in Europa. Al “Da Luz” si rivedrà la formazione che ha dominato la Juventus.

Il tecnico chiede un ulteriore sforzo a Scott McTominay. Lo scozzese, rigenerato nel nuovo ruolo di mediano “totale” (come abbiamo spiegato nella nostra analisi tattica), stringerà i denti accanto ad Elmas. In attacco, le quotazioni di Noa Lang sono altissime: l’olandese ha convinto tutti e va verso una nuova maglia da titolare a discapito di Politano, pronto a subentrare.

Benfica-Napoli: Le Probabili Formazioni

Antonio Conte, pressato dall’emergenza infortuni e dall’obbligo di fare punti, non fa calcoli: a Lisbona va in campo la miglior formazione possibile, la stessa che ha battuto la Juventus. Fiducia al tridente “leggero” e al muro difensivo Buongiorno-Rrahmani-Beukema.

Intanto la società resta vigile sui conti, specialmente dopo l’allarme sui rischi dei diritti TV e il caso DAZN che abbiamo analizzato in questo dossier esclusivo.

NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic

Beukema, Rrahmani, Buongiorno

Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera

David Neres, Hojlund, Noa Lang Allenatore: Antonio Conte. BENFICA (4-2-3-1) Trubin

Dedić, A. Silva, Otamendi, Dahl

Barrenechea, Rios

Aursnes, Barreiro, Sudakov

Pavlidis Allenatore: José Mourinho.

L’Analisi Tattica: dove si vince e dove si perde

Le formazioni da sole non bastano. La vera partita si deciderà su questi tre duelli chiave:

1. Il Ring a Centrocampo: McTominay vs Barreiro

Con Lobotka out, McTominay è il motore del Napoli. Mourinho lo sa e gli piazzerà addosso Barreiro con un solo compito: impedirgli di pensare e di inserirsi. Se lo scozzese vince questo duello fisico, il Napoli domina.

2. La Freccia e il Muro: Neres vs Otamendi

Qui il Napoli ha un vantaggio netto. L’argentino Otamendi ha esperienza ma soffre la velocità. Conte chiederà a David Neres di puntarlo sistematicamente nell’uno contro uno per creare superiorità numerica.

3. Il Fantasma tra le Linee: occhio a Sudakov

Il talento ucraino è il pericolo numero uno. Agirà tra il centrocampo e la difesa del Napoli. Sarà compito di Elmas e Rrahmani comunicare per non lasciargli mai lo spazio per il tiro dal limite, la sua specialità.

Benfica-Napoli: analisi del match e situazione di classifica

La sfida del Da Luz non è una semplice partita del girone, è uno snodo cruciale per il futuro europeo di entrambe le squadre. La classifica del girone unico di Champions League parla chiaro e impone di fare punti:

Napoli: 20° posto con 7 punti (zona playoff a rischio se non si vince).

30° posto con 1 vittoria e 4 sconfitte (situazione critica). Obiettivo: Entrare nelle prime 24 per evitare l’eliminazione diretta.

L’Arbitro: Slavko Vinčić, il fischietto della finale Champions

Per una sfida così delicata, la UEFA ha designato uno dei suoi direttori di gara più quotati: lo sloveno Slavko Vinčić, già arbitro della finale di Champions League 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Un fischietto esperto ma dal cartellino facile.

I precedenti e la gestione disciplinare

Vinčić porta bene agli azzurri: l’unico precedente è la vittoria per 2-0 contro il Braga nella Champions League 2023. Attenzione però al metro di giudizio:

Media Cartellini: 4.13 gialli a partita (dato storico su oltre 330 gare).

Il dettaglio che pesa: Vinčić non ama le proteste e tende a “sventolare” subito il giallo per mantenere il controllo. In una bolgia come il Da Luz, i centrocampisti del Napoli (soprattutto McTominay, che va molto a contrasto) dovranno stare attenti a non caricarsi di ammonizioni precoci.

Il Bollettino Medico: chi non ci sarà

L’emergenza infortuni in casa Napoli è totale. Ecco il punto della situazione e le date di rientro stimate:

Giocatore Infortunio Rientro Previsto Lobotka, Lukaku, Meret Infortuni muscolari/traumatici Metà Dicembre 2025 Gilmour, Anguissa Lesioni gravi/post-operazione Febbraio 2026 De Bruyne Lesione bicipite femorale Marzo 2026

Il Pronostico: cosa dicono i Bookmaker?

Nonostante la classifica, il fattore campo spinge il Benfica. Le quote medie dei principali bookmaker sono chiare:

Segno 1 (Vittoria Benfica): 2.20

2.20 Segno X (Pareggio): 3.50

3.50 Segno 2 (Vittoria Napoli): 3.10

Il Napoli può sovvertire il pronostico e fare il colpaccio al Da Luz?

Dove Vedere la Partita in TV e Streaming

Benfica-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Non sarà visibile su Sky. Calcio d’inizio martedì 10 dicembre alle ore 21:00.