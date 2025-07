Beukema-Napoli visite mediche fissate: "Arriva con Noa Lang" | Il papà-agente decisivo

La trattativa che tiene in sospeso l'ambiente azzurro è ormai agli sgoccioli. Sam Beukema, il centrale olandese che ha superato ogni altra opzione nella lista di Conte, è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. La distanza tra le parti si è ridotta a pochi milioni, con il Bologna che, dopo una lunga resistenza, ha finalmente ammorbidito la propria posizione iniziale.

A sbloccare l'operazione, come svelato da fonti vicine alla trattativa, è stato il pressing decisivo del papà-agente del giocatore. Il difensore ha già manifestato la propria volontà assoluta di sposare il progetto partenopeo, mettendo pressione al club rossoblù per accelerare una cessione che ora appare inevitabile.

La svolta nella trattativa: Napoli alza l'offerta, Bologna cede

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, il percorso per arrivare alla fumata bianca è stato complesso. Inizialmente, il Bologna aveva fissato a 35 milioni di euro il prezzo del centrale, considerato da Antonio Conte un tassello fondamentale per la sua difesa a tre. La prima offerta del Napoli, formulata in 25 milioni più il cartellino di Alessandro Zanoli, era stata respinta senza appello.

Ora, però, la situazione è radicalmente cambiata. Il club emiliano ha abbassato le pretese a 30 milioni, aprendo uno spiraglio concreto. Il Napoli, dal canto suo, ha giocato d'astuzia, ritirando la contropartita tecnica e alzando l'offerta cash da 25 a 28 milioni di euro.

L'ultimo ostacolo da superare, una differenza di soli 2 milioni, verrà colmato con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili, legati alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League del club.

Il fattore familiare: il capolavoro diplomatico del padre di Beukema

Un ruolo chiave in questa vicenda lo sta giocando il padre di Sam Beukema, che ricopre anche il ruolo di agente del figlio. La sua insistenza, unita a una gestione diplomatica magistrale, ha contribuito a mantenere vivi e costruttivi i rapporti tra i club, anche quando le distanze economiche sembravano insormontabili.

È stato lui a tessere la tela, parlando prima con il Napoli per definire ogni dettaglio di un contratto quinquennale già siglato, e poi con il Bologna, per trasmettere la volontà ferrea del figlio di trasferirsi sotto il Vesuvio. Il Bologna, consapevole che trattenere un giocatore scontento è controproducente, ha dovuto prendere atto della situazione. Le intense ore di conference call di Giovanni Manna sono state quindi il culmine di un lavoro preparatorio portato avanti per settimane proprio dall'entourage del difensore.

Visite mediche già programmate: la scelta logistica per non interrompere le vacanze

Parallelamente alla trattativa Beukema, il Napoli sta finalizzando anche l'arrivo di Noa Lang, l'altro grande obiettivo per l'attacco di Conte. E qui arriva il dettaglio che conferma la chiusura degli accordi. La data delle visite mediche per entrambi è già stata fissata per il 15 luglio, in concomitanza con l'inizio del raduno pre-campionato.

Non si tratta di un rinvio, ma di una scelta precisa e concordata con i giocatori per non interrompere il loro programma di vacanze. Potranno così godersi gli ultimi giorni di riposo per poi presentarsi a Napoli già pronti per iniziare la nuova, entusiasmante avventura in maglia azzurra.

Conte aspetta: ecco come Beukema cambierà la difesa

Antonio Conte monitora con soddisfazione l'evolversi della situazione. Il tecnico salentino ha individuato in Beukema il profilo ideale per rinforzare la difesa, apprezzando non solo le sue qualità fisiche e tecniche, ma anche la sua capacità di impostazione dal basso e l'aggressività nell'anticipo.

Il suo inserimento come braccetto di destra nel terzetto difensivo permetterà di avere un'alternativa di altissimo livello, capace di portare più fisicità e centimetri rispetto ai difensori attualmente in rosa. Con questo colpo, il reparto che punta a essere il bunker della Serie A prende una forma quasi definitiva. I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: la squadra dei campioni sta costruendo fondamenta ancora più solide.