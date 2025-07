Napoli scatenato: dopo Lang, Conte vuole un altro esterno | Ndoye, Chiesa e Fofana. Tutte le opzioni

La macchina del calciomercato del Napoli campione d'Italia non si ferma mai. Dopo aver blindato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro accelera per gli esterni d'attacco con una strategia chiara: non solo Noa Lang, ma almeno due rinforzi di livello per Antonio Conte. L'ambizione è evidente: costruire una rosa capace di difendere il tricolore e fare bella figura in Champions League. Giovanni Manna lavora su più fronti contemporaneamente, consapevole che la concorrenza sarà spietata nella prossima stagione.

Lang quasi fatto, ma Conte ne vuole un altro

Il primo tassello è praticamente sistemato. Noa Lang del PSV rappresenta l'erede naturale di Khvicha Kvaratskhelia, partito a gennaio verso il Paris Saint-Germain. L'olandese ha le caratteristiche giuste per il calcio di Conte: velocità, dribbling e capacità di saltare l'uomo. La trattativa con il club di Eindhoven prosegue spedita, con gli ultimi dettagli da limare. Ma il tecnico salentino ha le idee chiare: "Un esterno non basta. Abbiamo bisogno di alternative di qualità per affrontare tre competizioni al massimo livello."

Ndoye: il sogno che costa caro

Il nome che più stuzzica la fantasia è quello di Dan Ndoye. Lo svizzero ha trascinato il Bologna alla vittoria della Coppa Italia con prestazioni da protagonista assoluto. Veloce, concreto e già adattato al calcio italiano, sarebbe l'innesto perfetto. Il problema è economico: il Bologna ha fissato il prezzo a 45 milioni di euro. Una cifra che il Napoli considera eccessiva, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Ndoye ha già fatto sapere di essere interessato al progetto azzurro, e questo potrebbe ammorbidire la posizione felsinea.

Chiesa: l'occasione dal Liverpool

Discorso diverso per Federico Chiesa. L'ex Juventus vive un momento complicato al Liverpool, dove ha trovato poco spazio nella scorsa stagione. Il classe 1997 vuole tornare protagonista per riconquistare la Nazionale di Spalletti. Il Napoli rappresenterebbe la soluzione ideale: un progetto ambizioso in un campionato che conosce bene. I Reds sembrano aperti a una cessione in prestito con diritto di riscatto, formula che faciliterebbe l'operazione per il club di De Laurentiis.

Fofana: il gioiello del Lione

L'opzione più intrigante porta in Francia, dove Malick Fofana sta vivendo una stagione straordinaria nonostante le difficoltà del Lione. Il classe 2005 ha messo a segno 12 gol e 6 assist, numeri impressionanti per un ragazzo della sua età. Il caos societario che ha colpito l'OL, retrocesso in Ligue 2, potrebbe rappresentare un'opportunità irripetibile. Fofana è considerato uno dei prospetti più interessanti d'Europa, e il Napoli sta valutando seriamente l'investimento.

La strategia di Conte: rotazioni e qualità

Antonio Conte non lascia nulla al caso. Sa bene che la prossima stagione sarà massacrante, con Serie A, Champions League e coppe nazionali da affrontare. "Abbiamo bisogno di una rosa profonda e di qualità. Non possiamo permetterci di avere cali di rendimento." L'idea è quella di avere almeno quattro esterni d'attacco di livello: Lang come titolare, più due tra Ndoye, Chiesa e Fofana per garantire alternative tattiche e fisiche. Una strategia ambiziosa che testimonia le ambizioni del Napoli campione d'Italia.

Il tempo stringe: decisioni entro luglio

Manna ha fretta di chiudere almeno due operazioni entro la fine di luglio. Il ritiro estivo di Conte richiede una rosa quasi completa per iniziare il lavoro tattico fin dai primi giorni. Il Napoli dei campioni non si accontenta: dopo De Bruyne e Marianucci, è il momento di completare il reparto offensivo con innesti di qualità assoluta. La concorrenza è avvisata.