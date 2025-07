Napoli, non solo Lang: Manna vuole altri tre colpi | Spunta il nome a sorpresa: Fofana del Lione

A soli quindici giorni dall'inizio del ritiro di Dimaro, il Napoli di Giovanni Manna lavora senza sosta per consegnare ad Antonio Conte una squadra già definita nei suoi uomini chiave. Con il primo grande colpo, quello per Noa Lang, ormai in dirittura d'arrivo (si attende solo l'annuncio), il Direttore Sportivo ha aperto una fitta rete di trattative su più fronti, dimostrando una strategia tentacolare che mira a rinforzare ogni reparto con alternative di altissimo livello. Dall'attacco alla difesa, passando per le fasce, ecco la mappa completa del mercato azzurro.

Attacco: definito Lang, assalto a un'altra ala. E spunta Malick Fofana

L'arrivo di Noa Lang è la prima, grande certezza. Sarà lui uno dei due nuovi esterni offensivi di sinistra. Per il secondo slot, l'obiettivo prioritario resta lo svizzero Dan Ndoye. La trattativa con il Bologna è complessa: il club emiliano è una bottega cara e parte da una richiesta di 45 milioni.

Il Napoli, che può inserire nella trattativa il cartellino di Zanoli, non intende superare il tetto dei 35. Proprio per questa distanza, Manna ha iniziato a sondare piste alternative di grande prestigio. L'ultima, e forse la più affascinante, porta in Francia, al Lione: il DS si è infatti informato su Malick Fofana, talentuosissimo esterno belga di soli 20 anni, seguito anche da top club come il Bayern Monaco. Un segnale chiaro che il Napoli cerca solo profili di altissimo potenziale. Sullo sfondo, restano vive ma più complicate le piste che portano a Jadon Sancho e Federico Chiesa.

Difesa e fasce: doppio binario con Bologna e Siviglia

Se Ndoye è un obiettivo difficile, più concreta appare la possibilità di chiudere con il Bologna per il difensore centrale Sam Beukema. L'olandese, che ha già un accordo totale con il Napoli, spinge per il trasferimento. Anche qui, la distanza economica tra offerta (25 milioni più Zanoli) e richiesta (35 milioni) esiste, ma è considerata colmabile. Manna proverà ad accelerare a breve per regalare a Conte il primo rinforzo per la retroguardia.

Sull'altro fronte, quello della fascia destra difensiva, la maratona per Juanlu Sanchez continua. Il Napoli ha messo sul piatto un'offerta da 12 milioni più 2 di bonus, ritenuta però troppo bassa dal Siviglia, che ne chiede 20. Il club andaluso ha problemi finanziari, e Manna gioca d'attesa, convinto che alla fine il club spagnolo possa cedere. Nel frattempo, si è definita un'uscita in quel reparto: Rafa Marin è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Al Napoli andrà subito 1 milione per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni.