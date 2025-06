Scoppia il mercato del Napoli: blitz per Beukema e un colpo si chiude in 48 ore

Il calciomercato del Napoli è entrato in una fase febbrile, con trattative che si intrecciano e accelerano su tutti i fronti. Se l'arrivo del primo grande colpo in attacco è ormai una formalità, a scuotere le ultime ore sono due notizie potentissime: un clamoroso blitz per sbloccare la difesa e l'annuncio di un esperto che fissa una scadenza di 48 ore per un altro acquisto. Il punto completo su tutte le operazioni.

Fronte Attacco: Lang a un passo, si lavora al centravanti

Il primo nome sulla lista è quello di Noa Lang. La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo, con il Napoli che ha assottigliato la distanza con il PSV, forte della volontà totale del giocatore. L'offerta di 25 milioni più bonus ha quasi convinto il club olandese, che sembra ormai rassegnato a cedere il suo gioiello. Ma Lang, come chiesto da Conte, non sarà l'unico rinforzo offensivo.

Si continua a lavorare per il centravanti, con Darwin Nunez sempre in pole position nonostante la trattativa con il Liverpool sia complessa. Più semplice la pista che porta a Lorenzo Lucca dell'Udinese, mentre per il ruolo di giovane promessa è confermato l'interesse per Gennaro Borrelli del Brescia.

Su Dan Ndoye, invece, il Napoli ha messo un freno: non si andrà oltre i 35 milioni, ben al di sotto dei 45 chiesti dal Bologna.

La mossa a sorpresa in Difesa: il padre di Beukema scende in campo

La notizia che potrebbe cambiare gli equilibri arriva dalla difesa. La trattativa per Sam Beukema, prima scelta assoluta di Conte, si è improvvisamente riaccesa. Il padre del giocatore si è presentato di persona negli uffici del Bologna per chiedere la cessione immediata del figlio.

Beukema ha già un accordo quinquennale con il Napoli e ha rifiutato il rinnovo, spingendo per raggiungere Conte. Questa mossa di pressione potrebbe essere la chiave per convincere il Bologna ad abbassare le pretese (da 40 a 35 milioni) e accettare l'offerta azzurra, che potrebbe arrivare a 30, considerando che il 20% della rivendita spetterà all'AZ.

Il colpo nelle prossime 48 ore e gli altri ruoli: vice Di Lorenzo e portiere

A rendere il quadro ancora più rovente è l'indiscrezione lanciata dall'esperto di mercato Nicolò Schira, che parla di "novità nelle prossime 48 ore" per il terzino Juanlu Sanchez. Il Siviglia è disposto a trattare per il nuovo vice-Di Lorenzo e potrebbe essere interessato a inserire il 'Cholito' Simeone nell'operazione.

Infine, il capitolo portiere: dopo aver blindato Meret, si cerca un secondo affidabile. Il nome più caldo resta quello di Vanja Milinkovic-Savic, ma l'operazione si farà solo se il Torino accetterà di abbassare il prezzo del cartellino.