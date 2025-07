"Voglio il Napoli", la mossa di Beukema sblocca tutto: Manna chiude subito il doppio colpo

Un'accelerazione improvvisa, due tavoli chiusi quasi in contemporanea. Il mercato del Napoli entra nel vivo e lo fa con una dimostrazione di forza, definendo due operazioni strategiche che consegnano ad Antonio Conte i rinforzi chiesti per la difesa e per l'attacco. Sam Beukema e Noa Lang sono a un passo dal vestire la maglia azzurra. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, ha messo a segno un uno-due che delinea in modo netto le ambizioni del club per la "stagione della consacrazione", per la gioia del tecnico salentino che vede la sua squadra prendere forma.

Chiuso l'affare Beukema: il semaforo verde del Bologna

La trattativa per il difensore olandese era entrata in una fase di stallo. Il Bologna, forte del valore del suo giocatore, chiedeva una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. È qui che è intervenuto direttamente Beukema. Secondo le ricostruzioni, il messaggio recapitato dal giocatore al suo club è stato diretto e inequivocabile, una vera e propria presa di posizione: "Ora voglio il Napoli".

Una dichiarazione che ha messo la società emiliana con le spalle al muro, costringendola a scegliere tra tenere un giocatore scontento o accettare di negoziare seriamente. Di fronte a questo atto di forza, il Bologna ha abbassato le sue pretese, accettando di chiudere l'operazione a una cifra finale vicina ai 30 milioni di euro. Per il difensore olandese, che aveva da tempo un'intesa per un ricco contratto quinquennale, si aprono così le porte di Castel Volturno.

Il muro del Bologna è crollato di fronte alla volontà ferrea del giocatore, che ha sempre messo il Napoli in cima alla sua lista dei desideri, e al rilancio decisivo del club azzurro. Il club emiliano ha preso atto della scelta di Beukema di compiere, a 26 anni, il grande salto in un top club per giocare la Champions League da protagonista. Per il difensore olandese è pronto un ricco contratto quinquennale, e Conte avrà finalmente a disposizione il terzo centrale di alto livello da alternare ai titolarissimi Buongiorno e Rrahmani, garantendo solidità e profondità al reparto, che conterà anche sulla conferma di Juan Jesus dopo la partenza di Rafa Marin.

Non solo difesa: definito anche il colpo Noa Lang

Mentre si definivano gli ultimi dettagli per Beukema, Giovanni Manna ha chiuso il cerchio anche per un altro obiettivo primario: l'esterno offensivo Noa Lang. Anche in questo caso, la trattativa con il PSV Eindhoven è da considerarsi definita in tutti i suoi aspetti. Il club olandese riceverà dal Napoli una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro, bonus compresi.

L'arrivo di Lang fornisce a Conte quell'arma di imprevedibilità e talento nell'uno contro uno che era stata richiesta per non far rimpiangere la partenza di Kvaratskhelia. Il Napoli ha agito con efficienza e decisione, assicurandosi due giocatori nel pieno della loro maturità e pronti a incidere da subito in un campionato e in una competizione esigente come la Champions League. Il nuovo Napoli di Conte sta nascendo, ed è un Napoli sempre più forte.