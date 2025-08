Galatasaray l'allenatore provoca il Napoli: "È il primo desiderio dei tifosi" | La vendetta di Osimhen

La ferita per l'addio di Victor Osimhen è ancora aperta, e le provocazioni da Istanbul non accennano a fermarsi. Dopo la telenovela di mercato e gli slogan ("Solo il Gala") che hanno accompagnato il trasferimento, ora è l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, a gettare benzina sul fuoco con una sfida diretta al Napoli in vista della prossima Champions League.

In un'intervista televisiva, il tecnico turco non ha usato giri di parole, indicando proprio i partenopei come l'avversario più desiderato. Una dichiarazione che sa di rivalità, nata durante le difficili settimane di trattative per l'attaccante nigeriano.

La sfida in diretta TV: "I tifosi vogliono voi"

Il teatro della provocazione è stato lo studio del canale sportivo ‘aSPOR’. Alla domanda diretta della giornalista su quale squadra vorrebbe affrontare in Champions League, la risposta di Okan Buruk è stata immediata e accompagnata da un sorriso eloquente.

“I tifosi del Galatasaray vogliono il Napoli in Champions League”, ha dichiarato senza esitazioni. “Se ne parla sempre, sapete, il primo desiderio è il Napoli”. Parole che, al di là dell'apparente cordialità, hanno il sapore della rivincita cercata sul campo, dopo quella persa nelle stanze del calciomercato.

Una provocazione nata dall'affare Osimhen

Per comprendere a fondo queste dichiarazioni bisogna fare un passo indietro. La lunga trattativa per riportare Osimhen in Turchia ha messo a dura prova la pazienza della dirigenza turca, che si è scontrata con la fermezza di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non si è mai piegato, ha preteso garanzie e ha ottenuto i 75 milioni che voleva, lasciando partire il nigeriano solo ed esclusivamente alle sue condizioni.

Questa sfida lanciata da Buruk può essere letta come la reazione a quel braccio di ferro, il desiderio di dimostrare sul campo un valore che non si è potuto imporre sul mercato.

Osimhen da avversario al Maradona: cosa aspettarsi

L'ipotesi di un sorteggio del genere apre scenari affascinanti e carichi di tensione. Come verrebbe accolto Victor Osimhen al suo ritorno al Maradona, ma con la maglia del Galatasaray? Un'incognita che stuzzica già la fantasia dei tifosi.

Nel frattempo, il Napoli di Conte osserva a distanza. La sfida è lanciata, ma a Castel Volturno la concentrazione è rivolta a costruire una squadra pronta a rispondere a qualsiasi provocazione. Sul campo, dove contano i fatti più delle parole.