Milinkovic-Savic supera Meret dopo il City? chi è il portiere titolare del Napoli

Due scudetti da protagonista, anni da numero uno indiscusso. Le gerarchie nella porta del Napoli sembravano scolpite nella pietra. Ma sono bastate due partite, e una notte da gigante a Manchester, per rimettere tutto in discussione. Alex Meret non è più intoccabile: Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato di essere molto più di un’alternativa di lusso.

La Notte che ha Cambiato Tutto

Se il Napoli è uscito dall’Etihad con un passivo contenuto, gran parte del merito è suo. Vanja Milinkovic-Savic è stato, per distacco, il migliore in campo degli azzurri con Politano. Almeno tre interventi miracolosi, una sicurezza assoluta sui palloni alti e una precisione chirurgica con i piedi. Ha trasmesso una sensazione di onnipotenza che ha tenuto a galla la squadra. Una prestazione che non è passata inosservata e che Conte, nel post-partita, ha definito frutto di una “precisa scelta tecnica”.

Le Parole del Gigante Buono

Lontano dal creare polemiche, il portiere serbo ha mostrato la mentalità che Conte adora. “Sono venuto qua per contribuire e dare una mano”, ha dichiarato a Sky Sport. “Poi, è sempre lui che farà la scelta. Ognuno deve fare il suo”. Parole da uomo squadra, che mettono il bene del gruppo davanti all’ambizione personale. Un atteggiamento che, unito alla prestazione, ha fatto breccia nel cuore del tecnico e dei tifosi.

Un Ballottaggio Aperto: cosa cambia ora?

L’investimento estivo da oltre 20 milioni di euro non era certo per un secondo portiere. Milinkovic-Savic è arrivato a Napoli per competere, e ora la sfida è ufficialmente aperta. Rispetto a Meret, l’ex Torino garantisce maggiore esplosività e una presenza fisica dominante in area di rigore, oltre a un rilancio che può trasformarsi in un’arma tattica.

Chi è il titolare oggi? La risposta è che non c’è più un titolare fisso. Meret, fermato da un piccolo problema fisico prima di Firenze, dovrà ora riconquistare sul campo un posto che per anni è stato suo di diritto. Conte ha ottenuto ciò che voleva: due portieri di altissimo livello pronti a darsi battaglia. Una sana competizione che può solo far bene al Napoli.