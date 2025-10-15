Da Napoli un giornalista tifoso bacchetta Spalletti: : “La sua narrazione è falsa, sta rovinando tutto”

Le parole sono pietre, e quelle di Umberto Chiariello su Luciano Spalletti pesano come macigni. Il giornalista, noto tifoso del Napoli, non ha usato mezzi termini per demolire le ultime dichiarazioni dell’ex tecnico azzurro, reo di aver giustificato il suo addio post-scudetto con presunte ingerenze del presidente De Laurentiis. Una versione dei fatti che, per Chiariello, è semplicemente inaccettabile.

“Narrazione Falsa e Capziosa”: la Dura Accusa

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il giornalista è partito a testa bassa, senza sconti. “La narrazione di Spalletti è falsa, fasulla ed è capziosa. E io non l’accetto”, ha tuonato Chiariello. Un attacco diretto, che mette in discussione l’intera ricostruzione fornita dall’ex CT della Nazionale. Secondo il commentatore, dietro le parole di Spalletti non ci sarebbe la verità, ma un sentimento ben preciso: il rancore.

“Sta Rovinando il suo Ricordo a Napoli”

Il punto più doloroso, per Chiariello, è proprio come l’uomo che ha riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio stia, a suo dire, distruggendo la sua stessa eredità. “Un uomo che ci ha fatto godere sul campo sta rovinando completamente la sua immagine e il suo ricordo a Napoli con il rancore che lo contraddistingue“, ha continuato. L’accusa è chiara: Spalletti starebbe anteponendo il suo orgoglio ferito all’amore di un’intera città.

L’invito finale è quasi un appello: “Ha scritto la storia del Napoli con uno scudetto incredibile, ma sta rischiando di cancellare quel ricordo con polemiche sterili. A volte, la grandezza si misura anche nella capacità di essere riconoscenti“. Un monito severo, che pesa come una sentenza sul ricordo, ora incrinato, di un eroe del recente passato.