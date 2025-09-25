Spalletti incorona il Napoli: “Avete una chance in più di Milan e Juve”

Le sue parole pesano come macigni, cariche di affetto, competenza e storia. Al Festival del Calcio Italiano, Luciano Spalletti ha presentato il suo libro, ma ha anche aperto il suo cuore, parlando del Napoli con l’amore di sempre e lanciando un’investitura potentissima per la corsa allo scudetto.

Spalletti, riflessioni intense sul Napoli e la lotta scudetto: “Una squadra tostissima”

L’analisi del CT della Nazionale è lucida e diretta. Quando gli si chiede della lotta al vertice, non ha esitazioni. “Il Milan lo vedo in perfetta condizione, ma il Napoli è una squadra tostissima che viene dalle certezze dello scorso anno”. Un elogio che si estende al lavoro del suo successore e della società: “Hanno lavorato veramente bene sia Conte che la società nella preparazione di questo campionato”.

Il Verdetto Scudetto

Poi, arriva la frase che fa sognare i tifosi. Spalletti disegna le gerarchie della Serie A e mette il Napoli un gradino sopra due rivali storiche. “Secondo me l’Inter è una squadra con grandissime qualità… Inter e Napoli hanno delle chance in più di Juventus e Milan, poi staremo a vedere se ho ragione oppure no”. Un verdetto chiaro, che arriva dall’uomo che ha riportato il tricolore in città dopo 33 anni.

L’Amore per Napoli non Finisce

Spalletti parla ancora con il cuore in mano della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, un legame che va oltre il calcio. “Mi godo l’affetto, l’amore, la cittadinanza onoraria. Lì non si vive quando sei in panchina ma quando ti alzi dal letto. È un renderti conto che lì è un qualcosa di speciale”. Parole che, pur nel dolore per la recente delusione con la Nazionale, confermano un amore che non si spegnerà mai. E un attestato di stima che carica ancora di più l’ambiente azzurro.

Il bilancio personale e il momento difficile con l’Italia

“L’esperienza con la Nazionale italiana mi sta martellando forte in testa”, ha confessato Spalletti, commentando il difficile cammino e il dolore per non aver raggiunto i risultati sperati. Un dolore che ancora necessita di tempo per essere smaltito, mentre nutre la speranza di momenti migliori senza forzare i tempi.