Conte alza il muro: “Il Napoli primo dà fastidio”. Poi l’annuncio su Lobotka

Alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte non tiene una semplice conferenza stampa, ma lancia un’operazione per compattare l’ambiente. Il tecnico ha risposto colpo su colpo alle critiche, difendendo a spada tratta la sua squadra prima in classifica, ha lanciato un appello diretto al popolo napoletano e ha fornito aggiornamenti cruciali dall’infermeria, su tutti il recupero di Lobotka.

“Il Napoli primo dà fastidio”: l’attacco di Conte e l’appello ai tifosi

Il messaggio più forte della conferenza è politico. Conte ha risposto duramente a chi critica il gioco della squadra, sottolineando la prima posizione in classifica nonostante un’emergenza infortuni che lui stesso definisce “un terremoto”. La sua tesi è chiara: “Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio!”. Ha poi lanciato un appello diretto ai tifosi, chiedendo loro di “tapparsi le orecchie” e di non ascoltare “voci messe in giro ad arte” per destabilizzare. Un invito a fare quadrato, a fidarsi solo della squadra e del suo allenatore per affrontare un’annata che si preannuncia complessa.

Come stanno Lobotka, Gilmour e Spinazzola? Le risposte dall’infermeria

Conte ha fornito le risposte che tutti i tifosi attendevano. La notizia più importante è il pieno recupero di Stanislav Lobotka: “Era un rischio dargli più minutaggio col Como, ma domani dovrebbe rientrare senza problemi, è a disposizione”. Decisamente diverso il discorso per Gilmour e Spinazzola. Il tecnico ha specificato che non si tratta di problemi muscolari, ma di “infiammazioni a livello pubalgico”. Una diagnosi che non esclude il loro impiego, ma lo lega alle sensazioni dei giocatori: “Se sono abili saranno arruolabili, in caso contrario non piangeremo e troveremo una soluzione”, ha chiosato Conte.

La stoccata sugli arbitraggi: un messaggio a Marotta?

Infine, sollecitato sul tema arbitrale, Conte ha lanciato una frecciata nemmeno troppo velata al sistema e, secondo molti, all’ad dell’Inter Beppe Marotta. “Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più,” ha dichiarato, riferendosi alle recenti polemiche. “Dispiace come il sistema non si basi su fondamenta solide, al primo soffio di vento da parte di qualcuno che dice di migliorare il calcio italiano avete visto cosa è successo?!”. Un modo per chiedere equilibrio, ma anche per marcare il territorio in vista delle prossime, delicate, sfide.