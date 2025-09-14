Conte stoppa Condò a Sky: «Ne conto due» e difende la Fiorentina

Una vittoria per 3-1, la testa della classifica agganciata. Ma per Antonio Conte, non è abbastanza. Il tecnico del Napoli si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la partita del Franchi con il volto teso di chi ha visto cose che non gli sono piaciute. E quando lo studio prova ad analizzare la sua rosa, la tensione sale, trasformando l'intervista in un memorabile duello a distanza con Paolo Condò.

Nonostante un risultato netto, il tecnico è contrariato per il finale di sofferenza, ma è sulle domande dello studio che si accende, regalando perle della sua proverbiale mentalità vincente.

Il botta e risposta sui centravanti: la stoccata a Lukaku

Il momento più forte arriva quando Condò elogia il nuovo arrivato Hojlund e fa la conta degli attaccanti a disposizione. "Hai tre centravanti con delle caratteristiche diverse, come pensi di utilizzarli?", chiede l'opinionista. La replica di Conte è immediata, secca, gelida.

"Ma chi è il terzo centravanti?", chiede il tecnico. Di fronte allo stupore dello studio, che indica Lukaku, Conte affonda il colpo: "Cioè, io ne conto due… ah, Lukaku… è infortunato, sta fuori dalla Champions, abbiamo preso Hojlund per sostituire Romelu". Poche parole per cancellare, almeno per ora, il belga dai suoi piani operativi e mandare un messaggio chiarissimo a tutti.

"Il Napoli la partita l'ha fatta": la difesa del gioco

Ma non finisce qui. A Conte non piace neanche l'idea di un Napoli che sfrutta solo gli spazi e il contropiede, come suggerito da Condò. "Il discorso non è questione degli spazi, il Napoli oggi la partita l'ha fatta", precisa l'allenatore.

"Al di là dell'attacco nello spazio, c'è bisogno anche di uno che tenga palla. È quello che fanno tutti gli attaccanti forti in tutte le squadre che vogliono dominare le partite". Un'altra lezione di calcio e di ambizione.

Elogio finale (e non richiesto) alla Fiorentina

L'ultimo affondo, Conte lo riserva alla definizione di "bravini" usata da Condò per i giocatori della Fiorentina. E qui, il tecnico del Napoli difende l'avversario con una foga inaspettata.

"Consentitemi, dissento. La Fiorentina ha fatto tre finali europee in tre anni. Chi arriva in finale nelle competizioni europee non può pensare di arrivarci con dei giocatori bravini". Un elogio alla squadra di Pioli, ma soprattutto l'ennesima dimostrazione di una mentalità che non ammette superficialità, nemmeno dopo una vittoria.