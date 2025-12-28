formazioni Cremonese-Napoli: Conte vuole sfatare il mal di trasferta

Ultim’ora: Lukaku resta a Napoli. Colpo di scena nella lista dei partenti: Romelu Lukaku non è stato convocato per la sfida contro la Cremonese. Secondo Sky Sport, Big Rom non è salito sull’aereo, contrariamente a quanto filtrato in settimana. Con lui restano a casa anche Olivera e Beukema . Antonio Conte sceglie la linea della massima prudenza in vista del ciclo di gennaio, ma si presenta allo Zini in piena emergenza numerica.

La sfida dello Zini (ore 15:00) nasconde insidie psicologiche enormi. Se al Maradona il Napoli è una macchina da guerra (imbattuto per tutto il 2025, come analizzato qui), lontano da casa la musica cambia drasticamente.

I numeri sono impietosi: 7 sconfitte in trasferta in questa stagione.

Dall’incubo di Eindhoven (6-2 col PSV) alle recenti cadute di Lisbona (Benfica) e Udine. La squadra sembra soffrire l’assenza del suo pubblico e perde compattezza. Contro una Cremonese che vola (lontana dalla zona retrocessione e vera sorpresa del campionato), serve invertire la rotta per non vanificare l’entusiasmo della Supercoppa.

Senza tre pedine fondamentali (Lukaku, Olivera, Beukema) oltre ai lungodegenti Anguissa e Gilmour, Conte disegna un Napoli obbligato. Il modulo sarà il solito 3-4-3 (o 3-4-2-1), ma con interpreti diversi:

Attenzione alla piattaforma: la partita non va su Sky (che ha trasmesso la Champions), ma torna su DAZN.

Calcio d’inizio alle 15:00. Streaming disponibile su App DAZN per Smart TV, console, tablet e smartphone.

Tutto su Cremonese-Napoli

1. Perché Lukaku non è stato convocato?

Nonostante l’ottimismo della vigilia, Conte e lo staff medico hanno scelto la prudenza assoluta. Lukaku è rimasto a Napoli per proseguire la riatletizzazione ed evitare viaggi stressanti. L’obiettivo è riaverlo al 100% per il nuovo anno.

2. Chi gioca titolare in attacco?

Senza Lukaku, il peso dell’attacco ricadrà ancora su Rasmus Hojlund. Ai suoi lati confermatissimo David Neres (reduce da prestazioni super) ed Elmas, che garantisce più equilibrio tattico rispetto a Lang.

3. Qual è l’elenco degli indisponibili?

L’emergenza è totale. Mancano 8 giocatori chiave: Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Gutierrez, Olivera e Beukema. Conte avrà una panchina cortissima composta quasi solo da giovani.

4. Dove vedere la partita in TV?

Cremonese-Napoli è un’esclusiva DAZN. Fischio d’inizio alle 15:00. Sarà visibile in streaming tramite l’app su Smart TV, smartphone e tablet. Non è prevista la diretta su Sky.

Chi gioca al posto degli squalificati/infortunati in difesa?

Scelte obbligate: Juan Jesus è certo di una maglia da titolare nel terzetto difensivo, mentre sulla fascia sinistra si rivedrà dal 1′ minuto Leonardo Spinazzola, rientrato a pieno regime.

