Napoli imbattuto al Maradona nel 2025: record come nell’87, unica in Europa

Imbattibilità totale. Il 2-1 inflitto alla Juventus regala al Napoli un primato straordinario: chiudere l’anno solare 2025 senza mai perdere in casa in campionato. Su 17 gare disputate al Maradona da gennaio a dicembre, la squadra di Antonio Conte ha raccolto 13 vittorie e 4 pareggi. Un ruolino di marcia perfetto che mancava da 38 anni: l’ultima volta che accadde era il 1987, l’anno del primo, mitico Scudetto.

Dal 1987 al 2025: il filo azzurro della storia

Ci sono record che valgono quanto un trofeo perché raccontano la mentalità. Quello che il Napoli ha costruito nel 2025 è un monumento alla solidità. Essere l’unica squadra nei top 5 campionati europei a non aver subito sconfitte interne nell’anno solare certifica la trasformazione impressa da Antonio Conte.

Il parallelismo storico fa venire i brividi: bisogna tornare indietro di 38 anni, all’epoca di Diego Armando Maradona, per trovare un San Paolo così inespugnabile. Quella squadra costruì il suo tricolore in casa; questa, che ha appena riconquistato la vetta della classifica grazie alla doppietta di Hojlund, sta facendo lo stesso.

La “sentenza” contro la Juventus: 7 su 7

Ma dentro al record annuale, ce n’è un altro specifico che fa godere i tifosi: il dominio casalingo contro la Vecchia Signora. Con il successo di stasera, il Napoli ha infilato la settima vittoria consecutiva in casa contro i bianconeri in Serie A.

Fuorigrotta è diventato un tabù per la Juve. L’ultima volta che i piemontesi sono usciti indenni dal Maradona risale al 3 marzo 2019 (2-1 per loro con Allegri). Da allora, è stato un monologo azzurro. Spalletti, tornato da ex stasera, ha dovuto inchinarsi a una legge che lui stesso aveva contribuito a scrivere.

I numeri del Fortino: 12 mesi senza macchia

L’ultima macchia risale all’8 dicembre 2024 (ko con la Lazio). Da quel giorno, il Maradona ha chiuso le porte agli avversari. Ecco il riepilogo del 2025 casalingo in campionato:

Partite Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Fatti 17 13 4 0 43

Le parole di Conte: “Fattore emotivo”

Nel post-partita, anche un allenatore pragmatico come Conte si è sciolto, seppur parzialmente, davanti a questi numeri. “Giocare qui è una spinta emotiva importante, sappiamo cosa significa per gli avversari” , ha ammesso, chiudendo però subito con la sua classica scaramanzia: “Non dico altro…”.

Ma i fatti dicono tutto: il Napoli è tornato a fare paura a casa sua. E in una Serie A decisa punto a punto con Inter e Milan, avere una roccaforte inespugnabile è l’arma che spesso decide lo Scudetto.