Classifica Serie A 2025/26: posizione Napoli, regolamento e tutto sulle coppe europee

La classifica aggiornata. Consulta la tabella qui sotto per la situazione in tempo reale della Serie A 2025/26. Il Napoli, campione d’Italia in carica, punta alla conferma del titolo conquistato lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte. Nelle prossime righe trovi il regolamento completo delle coppe europee, i criteri di spareggio e tutto quello che serve sapere sul campionato italiano.

Il Napoli campione d’Italia: le aspettative 2025/26

Il Napoli si presenta da campione d’Italia in carica dopo il trionfo della stagione 2024/25, il quarto Scudetto della storia azzurra. Antonio Conte, artefice della cavalcata trionfale, ha confermato la sua fiducia nel progetto accettando di restare sulla panchina partenopea anche per questa stagione.

Le aspettative sono altissime: difendere il titolo e competere su più fronti. A differenza dello scorso anno, il Napoli è impegnato anche in Champions League, una doppia sfida che mette alla prova la profondità della rosa. Gli investimenti estivi (tra cui De Bruyne e l’arrivo di Beukema) dimostrano l’ambizione del club di restare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La vera sfida sarà gestire la pressione: i campioni in carica sono sempre il bersaglio da abbattere per le rivali. Conte lo sa bene e ha costruito una mentalità vincente basata su solidità difensiva, sacrificio e gioco di squadra.

Regolamento Serie A: tutto quello che devi sapere

Come funzionano le qualificazioni europee

Champions League (1° – 4° posto)

Le prime quattro squadre classificate al termine della stagione accedono direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League dell’anno successivo. Non sono previsti turni preliminari per le squadre italiane che si qualificano tramite il campionato.

Eccezione importante: Se la vincitrice della Champions League o dell’Europa League è una squadra italiana che si classifica fuori dalle prime quattro, mantiene comunque l’accesso alla Champions, ma non toglie il posto alle prime quattro di Serie A. In questo caso l’Italia avrebbe 5 squadre in Champions.

Europa League (5° posto)

La quinta classificata accede alla fase a gironi dell’Europa League. Anche in questo caso, l’accesso è diretto senza preliminari.

Nota: Se la vincitrice della Coppa Italia si è già qualificata per le coppe europee tramite il campionato, il posto in Europa League passa alla sesta classificata in Serie A.

Conference League (6° posto o Coppa Italia)

La sesta classificata, oppure la vincitrice della Coppa Italia (se non qualificata altrimenti), accede ai playoff della Conference League. Non è un accesso diretto: serve superare un turno preliminare ad agosto.

Criteri di spareggio in caso di parità

Se due o più squadre terminano il campionato a pari punti, la classifica finale viene determinata applicando nell’ordine i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti tra le squadre interessate Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale (gol fatti – gol subiti) Maggior numero di gol segnati in tutto il campionato Sorteggio (solo se tutti i criteri precedenti sono identici)

Importante: Il sorteggio è stato usato raramente nella storia della Serie A. L’ultimo caso significativo risale al 1964.

Retrocessione in Serie B

Le ultime tre classificate (18ª, 19ª e 20ª) retrocedono direttamente in Serie B al termine della stagione. Non esistono playoff o playout salvezza dalla stagione 2021/22.

Al loro posto salgono le prime tre classificate della Serie B (le prime due direttamente, la terza tramite playoff di Serie B).

Premi economici: quanto si guadagna in Serie A

Diritti TV (ripartizione 2025/26)

I diritti televisivi rappresentano la principale fonte di introiti per i club. La ripartizione avviene secondo tre criteri:

50% in parti uguali a tutte le 20 squadre

a tutte le 20 squadre 30% in base ai risultati sportivi degli ultimi 5 anni

degli ultimi 5 anni 20% in base alla popolazione del bacino di tifosi

Il valore complessivo dell’ultima asta TV per la Serie A è di circa 1 miliardo di euro a stagione (Sky, DAZN, altri broadcaster).

Premi finali di classifica (cifre indicative 2024/25)

Oltre ai diritti TV, la Lega Serie A distribuisce premi in base alla posizione finale:

1° classificato (Campione): ~30 milioni €

~30 milioni € 2° classificato: ~25 milioni €

~25 milioni € 3° classificato: ~22 milioni €

~22 milioni € 4° classificato: ~20 milioni €

~20 milioni € Dal 5° al 20° posto: cifre decrescenti proporzionalmente

Nota: Questi importi non includono i ricavi dalle coppe europee, che possono valere decine di milioni aggiuntivi per le qualificate.

Premi Champions League (per riferimento)

Una squadra italiana che partecipa alla fase a gironi della Champions League incassa:

Bonus partecipazione: ~15,6 milioni €

~15,6 milioni € Bonus vittoria (fase gironi): 2,8 milioni € a vittoria

2,8 milioni € a vittoria Bonus pareggio: 930.000 € a pareggio

930.000 € a pareggio Bonus qualificazione agli ottavi: ~9,6 milioni €

~9,6 milioni € Bonus ulteriori per quarti, semifinali e finale

In totale, una squadra che arriva in finale di Champions può incassare oltre 100 milioni di euro tra premi UEFA e market pool.

Altre regole importanti

Penalizzazioni in classifica

La Federazione Italiana (FIGC) può infliggere penalizzazioni in punti per violazioni amministrative, sportive o finanziarie. Le penalità vengono scontate nella stagione in corso o in quella successiva, a seconda della gravità e dei tempi della sentenza.

Fair Play Finanziario

I club di Serie A devono rispettare i parametri del Fair Play Finanziario UEFA e della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio). Chi non rispetta i requisiti rischia:

Esclusione dalle competizioni europee

Penalizzazioni in punti

Sanzioni economiche

Numero di stranieri e liste UEFA

In Serie A non esistono limiti al numero di giocatori stranieri schierabili in una singola partita. Tuttavia, per le competizioni UEFA (Champions, Europa e Conference League), ogni club deve presentare una lista di massimo 25 giocatori, di cui:

Almeno 4 giocatori formati nel club (almeno 3 anni tra i 15 e i 21 anni nel vivaio del club)

(almeno 3 anni tra i 15 e i 21 anni nel vivaio del club) Almeno 4 giocatori formati in Italia (almeno 3 anni in club italiani tra i 15 e i 21 anni)

I giocatori Under-21 possono essere aggiunti alla lista in qualsiasi momento senza limiti.

Calendario e formato

La Serie A si gioca con il formato girone all’italiana:

38 giornate totali (19 di andata + 19 di ritorno)

(19 di andata + 19 di ritorno) Ogni squadra affronta tutte le altre due volte (una in casa, una in trasferta)

(una in casa, una in trasferta) La stagione inizia ad agosto e termina a maggio

e termina a Sosta invernale: generalmente tra Natale e Capodanno (1-2 settimane)

La classifica completa di Serie A 2025/26

Pos Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Roma 27 12 9 0 3 15 6 +9 2 Milan 25 12 7 4 1 18 9 +9 3 NAPOLI 25 12 8 1 3 19 11 +8 4 Inter 24 12 8 0 4 26 13 +13 5 Bologna 24 12 7 3 2 21 8 +13 6 Como 21 12 5 6 1 17 7 +10 7 Juventus 20 12 5 5 2 15 11 +4 8 Lazio 18 12 5 3 4 15 9 +6 9 Sassuolo 17 12 5 2 5 16 14 +2 10 Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8 11 Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3 12 Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10 13 Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0 14 Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5 15 Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6 16 Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6 17 Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8 18 Genoa 8 12 1 5 6 11 19 -8 19 Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9 20 Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11

Legenda: 🟢 Champions League | 🟡 Europa League | 🟠 Conference League | 🔴 Retrocessione

PT=Punti | G=Giocate | V=Vinte | N=Pareggiate | P=Perse | GF=Gol Fatti | GS=Gol Subiti | DR=Differenza Reti