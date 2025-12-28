Cremonese-Napoli 0-2, Hojlund è mostruoso: doppietta e messaggio al Milan. Conte non molla la vetta

Missione compiuta. Il Napoli passa a Cremona per 0-2 e tiene aperto il duello Scudetto col Milan (resta a -1). Il protagonista assoluto è Rasmus Hojlund: l’attaccante ha segnato una doppietta (13′ e secondo tempo), confermando di vivere un momento di forma straordinario. Conte cancella definitivamente la sconfitta di Udine pre-sosta e chiude la settimana perfetta dopo il trofeo di Riyad.

La cronaca: Hojlund sblocca, Milinkovic vigila

L’approccio del Napoli, reduce dai festeggiamenti di Riyad (vedi lo speciale sulla finale vinta), è stato quello delle grandi squadre. Anche se la prima palla gol è della Cremonese (tiro di Terracciano neutralizzato da un attento Milinkovic-Savic), gli azzurri colpiscono alla prima occasione vera.

È il minuto 13: Spinazzola tenta la conclusione, una deviazione aggiusta la palla sui piedi di Hojlund che, a porta spalancata, non sbaglia. È l’1-0 che spacca la partita. La Cremonese prova a reagire con un controbalzo di Bianchetti alto di poco, ma il Napoli gestisce.

Il raddoppio e l’occasione del tris

Hojlund è scatenato. Prima si vede parare un gol fatto da una grande uscita di Audero (lanciato da Politano), poi salta Baschirotto ma non concretizza. Il gol è nell’aria e arriva puntualissimo: questa volta è un cross di Politano a innescare il rimpallo giusto in area. Il danese è nel posto giusto al momento giusto: doppietta.

Nella ripresa il copione non cambia: Hojlund cerca addirittura la tripletta (esterno della rete su assist di McTominay). Proprio lo scozzese, sempre più leader tecnico, va a un passo dal 3-0 nel finale con un tiro dalla distanza su cui Audero compie il miracolo.

La risposta al Milan: vetta a un punto

Questa vittoria ha un peso specifico enorme. Nel lunch match, il Milan aveva vinto 3-0 a San Siro contro il Verona, tentando la fuga. Conte ha risposto colpo su colpo.

La classifica ora è chiara: i rossoneri sono primi, ma il Napoli è incollato lì, a una sola lunghezza di distanza. Il campionato è apertissimo.

📌 Il punto dopo Cremona Com’è finita la partita? Vittoria del Napoli per 0-2. Una prova di forza solida decisa dalla vena realizzativa di Hojlund. Come ha giocato McTominay? Ottima prova. Oltre a gestire il centrocampo (orfano di Lobotka), ha servito assist e sfiorato il gol nel finale. Conferma il suo stato di grazia. Quando si rigioca? Il Napoli chiude qui il suo anno solare. Il prossimo appuntamento di campionato è fissato a gennaio, dopo la sosta.

