De Laurentiis, show a Giffoni: "L'IA mi arrapa" | Poi la promessa che fa sognare i tifosi

Dal palco del Giffoni Film Festival arriva il consueto show di Aurelio De Laurentiis. Un intervento a tutto campo, un attacco frontale al sistema calcio, una frase spiazzante sull'IA ("mi arrapa") e, soprattutto, una promessa che accende i sogni dei tifosi del Napoli: il nuovo stadio si farà, e in tempi brevi.

Nella cornice della cittadina salernitana, il presidente del Napoli non si è risparmiato, toccando tutti i temi più caldi con il suo stile unico e senza filtri. Ecco le sue dichiarazioni più importanti.

"Nuovo stadio in tre anni": la promessa di ADL

La notizia più attesa è arrivata come una bomba. Alla domanda sul nuovo stadio, De Laurentiis ha risposto secco: "In tre anni". Una promessa precisa, che delinea una timeline per dare al Napoli una casa moderna. Ha poi spiegato le difficoltà incontrate: "Abbiamo verificato 25 siti, ma in Campania hanno sepolto di tutto. Quando faccio le verifiche trovo discariche o acqua. Che campi posso fare?".

Ora, però, sembra esserci una svolta: "Abbiamo trovato una ventina di ettari. Devo mettermi in macchina per capire distanza e percorribilità". Un progetto che va avanti, nonostante le difficoltà del territorio.

L'attacco senza filtri al sistema calcio

De Laurentiis ha poi riservato parole durissime al sistema calcio italiano. Ha puntato il dito contro la legge Bossi-Fini, definendola una "limitazione stupida" che impedisce di avere più di 2-3 extracomunitari, a differenza dei club europei con cui il Napoli compete. Ha criticato la gestione del calcio femminile e delle serie minori: "Chi sta dietro al calcio sembra che faccia la guerra per non far andare bene il calcio".

"L'Italia non cambia gli errori, per questo la Nazionale non ha futuro"

La stoccata finale è per la gestione dei giovani. "Se tu fai giocare i 37enni e non i 20enni che sono il futuro, è normale che la Nazionale non ha futuro. Tante volte la figura di merda in Italia resta lo stesso. A che serve la Nazionale, sennò?". Un'accusa diretta a un sistema che, secondo il presidente, non valorizza i propri talenti.

La frase show: "L'Intelligenza Artificiale mi arrapa"

Infine, la classica frase "alla De Laurentiis" che spiazza tutti. Parlando di cinema e delle nuove tecnologie, il presidente si è lasciato andare a un commento sull'Intelligenza Artificiale che è già virale: "Mi arrapa". La sintesi perfetta di un personaggio che sa sempre come catturare la scena, mescolando notizie importantissime e uscite spiazzanti.