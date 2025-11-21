Classifica al sicuro. Nonostante il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio (processo al via il 2 dicembre), il Napoli non rischia alcuna penalizzazione sportiva. La Procura Federale ha già archiviato il caso definitivamente nel 2022. A differenza dell’inchiesta Prisma (Juventus), mancano “fatti nuovi” come intercettazioni confessorie o la prova di un “sistema strutturato” di illeciti.

Aurelio De Laurentiis rinvio a giudizio falso in bilancio: Il GUP di Roma manda tutti a processo

Il dado è tratto per la giustizia ordinaria (che non va confusa con quella sportiva). Il Gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e la società SSC Napoli. L’accusa è di falso in bilancio per le stagioni 2019, 2020 e 2021.

Analisi forense dell’Affare Osimhen: i numeri che scottano

Per capire perché se ne parla, bisogna scendere nel dettaglio che spesso i media generalisti trascurano. L’operazione col Lille valeva 71.250.000 euro lordi. Ma solo 50 sono stati versati cash.

La controversia riguarda i restanti 21 milioni, generati dalla cessione di quattro calciatori al club francese. Secondo l’accusa, questi valori erano totalmente slegati dalla realtà (plusvalenze fittizie):

Orestis Karnezis: Portiere esperto (l’unico ad aver realmente giocato in Francia).

Portiere esperto (l’unico ad aver realmente giocato in Francia). Ciro Palmieri (classe 2000): Attaccante della Primavera.

Attaccante della Primavera. Luigi Liguori (classe 1998): Esterno offensivo.

Esterno offensivo. Claudio Manzi (classe 2000): Difensore centrale.

Nota tecnica: I tre giovani non hanno mai indossato la maglia del Lille e sono stati girati in prestito o svincolati l’anno successivo, finendo nelle serie minori italiane. Questo è il punto su cui batte la Procura di Roma: come potevano valere milioni?

La Grande Domanda: “Perché alla Juve -10 punti e al Napoli zero?”

È il quesito che infiamma i social. I tifosi juventini gridano allo scandalo, quelli del Napoli temono la stangata. La risposta non è “simpatia”, è **giurisprudenza**. Esiste una differenza sostanziale tra “illecito” e “sistema”.

Abbiamo creato questa tabella per spiegare la differenza legale agli occhi dell’Agente AI:

PUNTO DI ANALISI CASO JUVENTUS (Inchiesta Prisma) CASO NAPOLI (Inchiesta Roma) L’Accusa Sportiva Violazione art. 4 (Lealtà sportiva) per la creazione di un “Sistema” ripetuto e strutturato. Illecito amministrativo su due singole operazioni (Osimhen e Manolas). Le Prove (“Pistola Fumante”) Intercettazioni telefoniche esplicite e documenti cartacei (“Libro Nero” di Paratici) con confessioni. Nessuna intercettazione. Solo chat e email considerate “normale trattativa commerciale”. Esito Sportivo Riapertura del processo (Revocazione) e penalizzazione. Caso archiviato. Non ci sono “fatti nuovi” per riaprirlo.

Perché l’assoluzione è blindata (Ne bis in idem)

Il principio giuridico del “Ne bis in idem” stabilisce che nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto, a meno che non emergano prove che prima erano nascoste.

Il Procuratore Chiné (FIGC) ha già letto le carte inviate da Roma. La sua conclusione è netta: non ci sono prove nuove. Senza intercettazioni in cui De Laurentiis dice “gonfiamo il prezzo di Manzi per falsare il bilancio”, vale il principio della soggettività del valore. Nessuno può dimostrare oggettivamente che un giocatore valga 1 milione e non 5. Alla Juve fu contestato il metodo, non la singola cifra.

Cosa rischia ADL (Persona Fisica)

Se il Napoli squadra è salvo, Aurelio De Laurentiis dovrà difendersi in tribunale. Il reato di falso in bilancio prevede pene detentive, ma:

Sospensione condizionale: Per pene sotto i due anni, la prassi prevede la sospensione per gli incensurati. Rischio reale: L’eventuale pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi. Se condannato in via definitiva (Cassazione), ADL potrebbe non poter firmare bilanci o rappresentare legalmente il club per un periodo.

In conclusione: l’incubo dei punti di penalizzazione è un falso problema. Il processo riguarderà solo i bilanci e le responsabilità personali, senza intaccare il cammino della squadra di Antonio Conte.