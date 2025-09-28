Milan-Napoli: Conte elogia Marianucci e bacchetta De Bruyne

Milan-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa non fa drammi, ma un’analisi lucida e un messaggio che suona come un avvertimento.

Conte si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli a San Siro e difende la prestazione della squadra, criticando però gli errori sui gol subiti. E quando gli si chiede del disappunto di Kevin De Bruyne al momento del cambio, il tecnico non usa giri di parole.

Le dichiarazioni di Conte su De Bruyne

È il momento più caldo della conferenza. De Bruyne è uscito dal campo visibilmente contrariato. Conte non fa finta di niente. “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato”, esordisce. Poi, la stoccata: “Se era per il cambio, ha preso la persona sbagliata“. Un messaggio durissimo, un avvertimento chiaro a uno dei leader della squadra: le decisioni dell’allenatore non si discutono, a prescindere dal nome sulla maglia.

“Soddisfatto, ma sui Gol Dovevamo Fare Meglio”

Per il resto, Conte vede il bicchiere mezzo pieno. “Non rimprovero nulla ai ragazzi. Venire a San Siro contro il Milan e fare una partita dove vuoi sempre prendergli la palla in pressione alta non è da tutti. Sono soddisfatto, è la strada che ci ha portato a qualcosa di impensabile lo scorso anno”.

La critica, però, è mirata. “Possiamo migliorare le situazioni dove abbiamo preso gol. Difensivamente, come squadra, potevamo fare qualcosa di meglio. Nelle ultime tre partite abbiamo concesso cinque gol, è un dato da migliorare”.

L’Elogio ai Debuttanti

Infine, una nota positiva per i giovani. In particolare per Miguel Gutierrez, al suo debutto assoluto. “È normale che iniziasse timidamente, non giocava da tantissimo. Ma a lungo andare si è sciolto e ha fatto benissimo”. E su Marianucci, anche lui all’esordio: “Aggiungiamo due calciatori al resto della rosa. Devono darci un apporto e fare esperienza. Sono contento per loro”. Anche nella sconfitta, il Napoli di Conte trova il modo di crescere.