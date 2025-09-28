Calcio Napoli

Milan-Napoli: Conte elogia Marianucci e bacchetta De Bruyne

Il tecnico analizza il ko di San Siro difende le sue scelte. Poi il messaggio durissimo al belga dopo la sostituzione.

Milan-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa non fa drammi, ma un’analisi lucida e un messaggio che suona come un avvertimento.

Conte si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli a San Siro e difende la prestazione della squadra, criticando però gli errori sui gol subiti. E quando gli si chiede del disappunto di Kevin De Bruyne al momento del cambio, il tecnico non usa giri di parole.

Antonio Conte commenta la Reazione di De Bruyne al cambio nel corso di Milan-Napoli

È il momento più caldo della conferenza. De Bruyne è uscito dal campo visibilmente contrariato. Conte non fa finta di niente. “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato”, esordisce. Poi, la stoccata: “Se era per il cambio, ha preso la persona sbagliata“. Un messaggio durissimo, un avvertimento chiaro a uno dei leader della squadra: le decisioni dell’allenatore non si discutono, a prescindere dal nome sulla maglia.

“Soddisfatto, ma sui Gol Dovevamo Fare Meglio”

Per il resto, Conte vede il bicchiere mezzo pieno. “Non rimprovero nulla ai ragazzi. Venire a San Siro contro il Milan e fare una partita dove vuoi sempre prendergli la palla in pressione alta non è da tutti. Sono soddisfatto, è la strada che ci ha portato a qualcosa di impensabile lo scorso anno”.

La critica, però, è mirata. “Possiamo migliorare le situazioni dove abbiamo preso gol. Difensivamente, come squadra, potevamo fare qualcosa di meglio. Nelle ultime tre partite abbiamo concesso cinque gol, è un dato da migliorare”.

L’Elogio ai Debuttanti

Infine, una nota positiva per i giovani. In particolare per Miguel Gutierrez, al suo debutto assoluto. “È normale che iniziasse timidamente, non giocava da tantissimo. Ma a lungo andare si è sciolto e ha fatto benissimo”. E su Marianucci, anche lui all’esordio: “Aggiungiamo due calciatori al resto della rosa. Devono darci un apporto e fare esperienza. Sono contento per loro”. Anche nella sconfitta, il Napoli di Conte trova il modo di crescere.

