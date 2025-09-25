Milan-Napoli, dove vederla in TV e in streaming: orario, formazioni e telecronaca

Milan-Napoli, è la notte della verità: dove vederla e le scelte di Conte. Luci a San Siro per una notte che sa già di scudetto. La capolista Napoli, a punteggio pieno, fa visita al Milan nel big match che chiude la quinta giornata di Serie A. È la sfida tra i due allenatori più vincenti del campionato, Antonio Conte contro Massimiliano Allegri. È il primo, vero, crocevia della stagione.

Di seguito tutte le informazioni per seguire la supersfida.

MILAN-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

LE PROBABILI FORMAZIONI

Conte, dopo il turnover ragionato col Pisa, si affida di nuovo ai suoi uomini migliori. Rientrano dal primo minuto i titolarissimi Lobotka e Anguissa a centrocampo. In attacco, fiducia ancora a Rasmus Hojlund, supportato dal quartetto delle meraviglie. In difesa, l’infortunato Buongiorno sarà sostituito da Juan Jesus.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita tra Milan e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv, sarà necessario scaricare l’app su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi come console di gioco (Playstation, Xbox), Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky con opzione ‘Zona DAZN’, il match sarà visibile anche sul canale 214 del decoder.

In streaming, la gara sarà disponibile sull’app e sul sito di DAZN, accessibile da PC, smartphone e tablet.

Telecronaca, formazione e highlights

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sul fronte formazione Napoli, l’attaccante titolare sarà Hojlund, che parte favorito su Lucca, mentre Lobotka e Anguissa torneranno titolari a centrocampo. Con l’infortunio di Buongiorno, al suo posto si avrà Juan Jesus in difesa, mentre Rrahmani sarà di nuovo disponibile dopo il rientro dall’infortunio.