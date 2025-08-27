Elmas-Napoli, trattativa ai dettagli: Romano conferma formula e tempi

Un ritorno voluto, cercato e ora a un passo dal diventare realtà. Il secondo capitolo della storia tra Eljif Elmas e il Napoli sta per iniziare. Ad annunciare la chiusura imminente della trattativa è il massimo esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che attraverso i suoi canali ha confermato come l'operazione con il Lipsia sia ormai ai dettagli finali.

La notizia più bella per i tifosi, però, arriva direttamente dal lato del giocatore: il macedone ha messo il Napoli in cima ai suoi desideri, rifiutando ogni altra destinazione. Una vera e propria dichiarazione d'amore.

Romano non ha dubbi: "Manca davvero poco"

Le parole di Romano sono inequivocabili e lasciano poco spazio alle interpretazioni. La trattativa non è più un'idea, ma una certezza che attende solo di essere formalizzata.

"Il Napoli ed Elmas sono davvero alla fine dell'operazione. Siamo ai dettagli finali e poi sarà fumata azzurra per il ritorno di Elif Elmas al Napoli", ha dichiarato il giornalista. "È davvero una questione di pochissimo tempo". Si attende solo di limare gli ultimi aspetti burocratici con il club tedesco.

Il grande gesto di Elmas: no a Premier e Bundesliga

A rendere speciale questa operazione è stata la fortissima volontà del calciatore. Di fronte all'interesse del Napoli, Elmas non ha avuto esitazioni e ha bloccato ogni altra possibile trattativa.

Come rivela Romano, "Elmas ha messo in standby ogni tipo di proposta, dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Italia, vuole andare al Napoli". Una scelta di cuore, dettata dalla voglia di rimettersi in gioco in una piazza che lo ha sempre apprezzato e in cui si sente a casa. È questo l'atteggiamento da "giocatore affamato" che ha convinto la dirigenza azzurra a puntare su di lui.

La formula: prestito con diritto di riscatto

L'operazione si concluderà con la formula che il Napoli predilige per questo tipo di affari. Elmas tornerà allo stadio Maradona in prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che permette al club di valutare il suo reinserimento per una stagione, prima di decidere se investire a titolo definitivo per il suo cartellino. Conte avrà a disposizione un jolly prezioso e motivato per il suo centrocampo, un giocatore che conosce già l'ambiente e che non vede l'ora di indossare di nuovo la maglia azzurra.