Milan-Napoli, Conte ha un solo grande dubbio

Luci a San Siro, vestito della festa. Per una partita che non è come le altre, Antonio Conte prepara il suo Napoli migliore. Nonostante l’assenza pesante di Buongiorno, le scelte per la sfida al Milan sembrano quasi definite. Quasi. Perché fino all’ultimo, un dubbio tormenterà le notti del tecnico: chi schierare in porta?

La Difesa: riecco Rrahmani, c’è Juan Jesus

L‘assenza di Alessandro Buongiorno, fuori fino alla sosta, è una tegola pesante. Ma Conte può contare su un’alternativa che è molto più di una riserva: Juan Jesus. Il brasiliano, decisivo nella corsa scudetto della passata stagione, si riprenderà il posto al centro della difesa. La notizia più bella, però, è il ritorno del “pilota” della linea: dopo aver saltato tre partite, a Milano si rivedrà dal primo minuto Amir Rrahmani. A completare il reparto, capitan Di Lorenzo a destra e un lanciatissimo Spinazzola a sinistra, in vantaggio su Olivera.

Il Cuore del Napoli: tornano i Fab Four

A centrocampo, nessuna sorpresa. Dopo il riposo concesso contro il Pisa, il Napoli ritrova la sua formazione originale, quella dei “Fab Four”. Anguissa e Lobotka torneranno a dirigere le operazioni, affiancati dalla classe di De Bruyne e dalla potenza di McTominay. A destra, conferma scontatissima per l’equilibratore Politano. Saranno loro a sfidare il centrocampo stellare del Milan.

Il Grande Dubbio: Meret o Milinkovic-Savic?

È il vero, grande, ballottaggio. Il testa a testa perenne che Conte deciderà solo all’ultimo. A Manchester ha giocato Vanja, col Pisa è toccato ad Alex. Chi sarà il prescelto per San Siro? La scelta non è solo tecnica, ma anche tattica, legata a come Conte vorrà impostare la partita. La sensazione è che la decisione finale arriverà solo a poche ore dal fischio d’inizio, tenendo sulle spine tifosi e avversari.

In attacco, infine, quarta consecutiva da titolare per Rasmus Hojlund, con Lorenzo Lucca, rinvigorito dal suo primo gol in azzurro, pronto a subentrare e a spaccare la partita.