Chi gioca al posto di Buongiorno in Milan-Napoli: la scelta di Conte

Difesa da inventare contro il Milan: ecco chi gioca al posto di Buongiorno.Il primo, grande snodo del campionato si avvicina e il Napoli dovrà affrontarlo senza il suo pilastro difensivo. L’infortunio di Alessandro Buongiorno contro il Pisa costringe Antonio Conte a ridisegnare la coppia centrale in vista della supersfida di San Siro contro il Milan. Ma le alternative non mancano e il tecnico sembra avere già le idee molto chiare.

Il Ritorno di Amir Rrahmani

La buona notizia, che coincide con la tegola Buongiorno, è il rientro a pieno regime di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel cuore della difesa. La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali per arginare l’attacco rossonero. Ma chi giocherà al suo fianco?

Juan Jesus in Vantaggio su Beukema

Il ballottaggio per l’altra maglia è serrato, ma al momento c’è un chiaro favorito: Juan Jesus. Il brasiliano ha iniziato la stagione in uno stato di forma smagliante, dimostrando grande affidabilità. Sam Beukema, al contrario, ha alternato buone prestazioni (con tanto di gol a Firenze) ad alcune distrazioni che non sono passate inosservate. Per una partita così delicata, Conte sembra orientato a scegliere l’esperienza e la solidità del brasiliano.

Quando Torna Buongiorno?

Per rivedere in campo Alessandro Buongiorno, invece, bisognerà aspettare. La lesione di basso grado all’adduttore lo terrà fuori fino a dopo la sosta di ottobre. Salterà quindi non solo il Milan, ma anche le sfide con Sporting Lisbona e Genoa. Il suo rientro è previsto, ironia della sorte, proprio per la partita del 18 ottobre sul campo del suo ex Torino.