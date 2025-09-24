Allarme Buongiorno, si teme un lungo stop | Salta il Milan, è una maledizione

La maledizione di Buongiorno: l’infortunio è serio, Conte lo perde per il Milan. C’è una nuvola nera che oscura la gioia per la vetta solitaria. Una tegola pesantissima che si abbatte sul Napoli alla vigilia della sfida più importante. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, uscito nel finale contro il Pisa, non è un semplice contrattempo: è il ritorno di un incubo, una vera e propria maledizione che priva Antonio Conte di un pilastro nel momento decisivo.

“Sensazioni non positive”: l’Ipotesi dello Stiramento

Le parole che filtrano da Castel Volturno, riportate da Il Mattino, sono quelle che nessun tifoso vorrebbe sentire: “le sensazioni non sono positive”. Il difensore ha sentito tirare la coscia sinistra e l’ipotesi che gela il sangue è quella di uno stiramento. Se gli esami strumentali di oggi confermassero questa diagnosi, lo stop sarebbe di almeno due o tre settimane. Un’eternità, con il calendario che bussa alla porta.

Una Fragilità che Preoccupa

Ciò che preoccupa non è solo l’infortunio in sé, ma la sua recidività. Buongiorno sembra perseguitato dalla sfortuna. Già nella passata stagione saltò 15 partite per problemi fisici, e anche quest’anno ha saltato gran parte della preparazione. La sua assenza non peserà solo in campionato, ma lo costringerà con ogni probabilità a rinunciare anche alla prossima chiamata della Nazionale. Un calvario che sembra non avere fine.

Conte lo Perde per il Milan: le Alternative

La certezza, al momento, è una sola: Buongiorno salterà il big match di San Siro contro il Milan. Una perdita enorme per Conte, che dovrà ridisegnare la sua difesa per affrontare uno degli attacchi più forti del campionato. Le opzioni, per fortuna, non mancano. C’è l’esperienza di Juan Jesus, l’affidabilità di Beukema e un Rrahmani in fase di pieno recupero. Ma rinunciare al titolare designato, all’uomo scelto per guidare la retroguardia, è un colpo durissimo per le ambizioni del Napoli.