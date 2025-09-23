Napoli, tegola Buongiorno: salta il Milan? La battuta amara di Conte

Tegola sul Napoli, si ferma Buongiorno: risentimento muscolare. Nella notte della vittoria e del primato solitario, arriva una notizia che gela il sangue ad Antonio Conte e a tutti i tifosi del Napoli. Alessandro Buongiorno si è fermato di nuovo. Il difensore azzurro è stato costretto a chiedere il cambio nel finale della partita contro il Pisa per un problema muscolare, lasciando il campo all’81’ con un’espressione preoccupata. Un infortunio che mette a serissimo rischio la sua presenza nel big match di domenica sera contro il Milan.

“Speriamo non sia nulla, altrimenti deve farsi benedire”: l’ansia di Conte

La preoccupazione è palpabile, come confermano le parole di Conte a DAZN nel post-partita. Con la sua solita schiettezza, il tecnico ha commentato l’infortunio con una battuta che tradisce tutta la sua ansia: “Dobbiamo vedere cos’ha avuto. Speriamo che non sia niente di che, se no deve andare a farsi benedire”. Una frase che sottolinea quanto il difensore sia già considerato un pilastro insostituibile della sua difesa e quanto una sua assenza prolungata possa essere un problema enorme.

La Diagnosi e i Tempi di Recupero

Il difensore si è seduto a terra al minuto 81, chiedendo immediatamente l’intervento dello staff medico prima di essere sostituito da Juan Jesus. In attesa degli esami strumentali che verranno effettuati nelle prossime ore, la prima diagnosi del club parla di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Anche se non sono ancora noti i tempi di recupero esatti, appare quasi impossibile vedere Buongiorno in campo domenica 28 settembre contro il Milan.

Chi gioca al posto di Buongiorno? Le opzioni di Conte per San Siro

In attesa di conoscere il verdetto definitivo, Conte è già costretto a studiare le alternative per la delicatissima trasferta di San Siro. La prima opzione, la più logica, è quella di affidarsi all’esperienza di Juan Jesus, che ha già sostituito Buongiorno nel finale della partita contro il Pisa. Il brasiliano rappresenta una garanzia in termini di affidabilità e conoscenza del campionato.

Tuttavia, il tecnico può sorridere per il recupero completo di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, tornato in panchina contro i toscani, è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa e la sua leadership sarà fondamentale. Accanto a lui, potrebbe essere confermato Sam Beukema, nonostante una prestazione non brillantissima. Conte ha a disposizione le alternative, ma la speranza di tutto l’ambiente è di riavere il prima possibile il suo “ministro della difesa”.